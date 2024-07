video suggerito

La BBC cambia il nome di Ronaldo dopo il rigore, è uno sfottò: Terry gli insegna il rispetto Dopo il rigore sbagliato da Cristiano Ronaldo in Portogallo-Slovenia, con tanto di lacrime dell’attaccante, la BBC lo ha preso in giro stravolgendone il nome. A difenderlo proprio il suo vecchio rivale John Terry. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

41 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le lacrime di Cristiano Ronaldo dopo il rigore sbagliato in Portogallo-Slovenia degli Europei hanno fatto il giro del mondo. C'è stato anche chi ha sottolineato il suo errore in modo particolare, giocando con il nome del campione ex di Real Madrid, Manchester United e Juventus ovvero la celebre BBC. Di Una situazione che non è piaciuta ad un ex collega e "nemico" di Ronaldo, ovvero John Terry, che ha criticato e non poco l'emittente per quello che ha considerato uno sfottò gratuito.

Cristiano Ronaldo preso in giro dalla BBC dopo il rigore sbagliato in Portogallo-Slovenia

Nell'analizzare la battuta del calcio di rigore di CR7, disinnescata dall'ottimo Oblak durante i supplementari del match degli ottavi di Euro 2024, sulla BBC è comparsa la didascalia "Misstiano Penaldo". Un modo di scherzare sull'errore ("to miss", ovvero "sbagliare" e con il riferimento al "Penalty") dell'attaccante del Portogallo, in modo impietoso, nonché una caduta di stile. Insomma sulla celebre e più antica emittente nazionale del mondo, non si sono lasciati commuovere da quanto accaduto subito dopo il rigore fallito, con il pianto a dirotto di Cristiano, inconsolabile.

John Terry indignato con la BBC, arriva la lezione su Instagram

Una scena che ha fatto il giro del mondo, con il campione che è stato sostenuto dalla sua squadra e si è preso poi la rivincita durante la girandola finale dei rigori quando con una conclusione perfetta non ha lasciato scampo ad Oblak. In quell'occasione Cristiano Ronaldo si è scusato con i tifosi, con tanto di mani giunte, scatenandosi poi nei festeggiamenti più tardi. Nel frattempo c'è stato chi ha preso le sue difese, ovvero il suo vecchio rivale Terry, che ha condiviso su Instagram la schermata della BBC con la scritta "Misstiano Penaldo", accompagnata dalle parole: "BBC questa è una vergogna".

Leggi anche Cristiano Ronaldo ha una crisi di pianto, è distrutto per il rigore sbagliato contro Oblak

Il famoso rigore sbagliato da Terry nella Champions del 2008 che fece esultare Ronaldo

E pensare che proprio John Terry è ricordato anche per un calcio di rigore sbagliato che fece esultare proprio Cristiano Ronaldo. Nella finale tutta inglese della Champions 2008, il difensore inglese fallì un tentativo dal dischetto che sarebbe stato decisivo per i suoi scivolando maldestramente. Un errore che fece trionfare di fatto poi i Red Devils, dopo che il portoghese aveva sbagliato il suo penalty. In quanti dunque al posto di Terry avrebbero dimostrato questa sensibilità, criticando la BBC per quella che ha considerato una battuta infelice? Una dimostrazione di fair play e di rispetto da campione quella di Terry.

Cosa ha detto Ronaldo dopo le lacrime degli Europei

Nel frattempo Ronaldo in conferenza ha poi parlato di quelle lacrime e del perché delle stesse: "Avrei potuto dare il vantaggio alla nazionale, ma non ci sono riuscito. Non ho sbagliato un rigore durante l'anno e quando ne avevo più bisogno Oblak ha parato. È una sensazione di tristezza e gioia allo stesso tempo ora, ma la cosa più importante è la qualificazione, la squadra se lo meritava. La Slovenia ha trascorso quasi tutto il tempo in difesa, la squadra merita le congratulazioni, in particolare il nostro portiere che ha fatto tre buone parate. Anche le persone più forti hanno i loro giorni difficili, io ero giù ed ero triste perché la squadra aveva bisogno di me…