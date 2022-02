Spezia-Roma dove vederla in TV e streaming su Sky o DAZN, le formazioni: Mourinho ritrova Mhkytarian La gara tra Spezia e Roma, valida per la 27esima giornata di Serie A, è di fondamentale importanza per la corsa ad un posto in Europa e per la lotta salvezza. La partita è in programma alle ore 18:00 e si potrà seguire in diretta TV e streaming su DAZN. Thiago Motta senza Manaj, Mourinho recupera Mhkytarian.

A cura di Vito Lamorte

Spezia–Roma di Serie A, dove vedere la partita in diretta TV e streaming su Sky o Dazn

Spezia e Roma si affrontano in un match molto importante per la 27esima giornata della Serie A 2021-2022. Allo stadio Picco, alle ore 18:00, andrà in scena una partita fondamentale per la corsa ad un posto in Europa e per la lotta salvezza. La partita sarà trasmessa in diretta TV e streaming in esclusiva su DAZN.

I giallorossi vengono dal pareggio casalingo in rimonta contro l'Hellas Verona – terzo pari consecutivo – mentre i liguri di Thiago Motta hanno perso in casa del Bologna per 2-1: risultati non positivi per entrambe le compagini, che hanno bisogno dei 3 punti per cercare di riprendere il loro cammino. José Mourinho non potrà seguire la squadra dalla panchina a causa della squalifica di due giornate dopo l'espulsione dell'ultimo turno. Sanzione anche per Tiago Pinto: squalificato fino all’8 marzo.

Le probabili formazioni: Thiago Motta ritrova Amian ma perde Manaj per squalifica. Al suo posto dovrebbe tornare titolare Nzola, a centrocampo Kiwior e Sala. Sulla trequarti Gyasi, Maggiore e Verde. Mourinho recupera Mhkytarian, da valutare le condizioni di Zaniolo e Shomorodov. Lo Special One punta sul tandem Mkhitaryan-Pellegrini a supporto di Abraham.

Probabile formazione Spezia (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Sala, Kiwior; Verde, Maggiore, Gyasi; Nzola. Allenatore Thiago Motta.

Probabile formazione Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Vina; Mkhitaryan, Lo. Pellegrini; Abraham. Allenatore: Mourinho.

Partita: Spezia-Roma

Quando si gioca: domenica 27 febbraio 2022

Dove si gioca: Stadio Picchio, Spezia

Orario: 18:00

Canale TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 27a giornata

Dove vedere Spezia-Roma in diretta TV

Dove vedere Spezia-Roma in TV? La gara valida per il 27° turno di Serie A è visibile in TV su DAZN attraverso una Smart TV o tramite dispositivi come Amazon Fire Stick Tv o Google Chromecast, ma anche con Xbox 3 o 4 o PlayStation 4 o 5, o attraverso TimVision Box. La telecronaca sarà di Riccardo Testoni e il commento tecnico di Luca Budel.

Spezia-Roma, dove vederla in diretta streaming

Come vedere in streaming la partita Spezia-Roma? Il match del Picchio si potrà seguire sempre su DAZN grazie all'applicazione per dispositivi mobili, mentre sul pc ci si può collegare al sito ufficiale attraverso il login per entrare nell'area abbonati. Collegamento 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità e le analisi sulla partita.

Serie A, le probabili formazioni di Spezia-Roma

Thiago Motta ha quasi tutti i titolari a disposizione ma non potrà contare su Manaj, squalificato. Nzola prima punta con Gyasi, Maggiore e Verde a supporto. Amian, Erlic, Nikolaou e Reca a protezione della porta di Provedel.

Mourinho spera nel rientro di Zaniolo, ancora alle prese con problemi muscolari. Sono indisponibili Ibanez e Spinazzola. Mancini, Smalling e Kumbulla a difesa della porta di Rui Patricio; Mkhitaryan e Pellegrini a supporto di Abraham.

SPEZIA (4-2-3-1):Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Sala, Kiwior; Verde, Maggiore, Gyasi; Nzola. Allenatore: Thiago Motta.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Vina; Mkhitaryan, Lo. Pellegrini; Abraham. Allenatore: Mourinho.

A che ora si gioca

La partita dello stadio Picchio tra Spezia e Roma il fischio d'inizio è fissato per le ore 18:00. L'arbitro designato per il match è Michael Fabbri. All'andata i giallorossi vinsero per 2-0 grazie alle reti di Smalling e Ibanez.