Spezia e Juve Stabia conquistano la prima semifinale playoff di Serie B: battute Catanzaro e Cremonese Lo Spezia vince 2-0 a Catanzaro e "vede" la finale playoff di Serie B. Successo anche per la Juve Stabia sulla Cremonese. Il 2-1 dei campani lascia tutto in bilico per la sfida di ritorno: la squadra di Stroppa ha anche fallito un rigore.

A cura di Fabrizio Rinelli

Lo Spezia vince 2-0 a Catanzaro e "vede" la finale playoff di Serie B. Al Ceravolo gli ospiti vincono la semifinale d'andata grazie ai gol realizzati entrambi nel secondo tempo grazie alla rete di Aurelio e al raddoppio firmato Pio Esposito. Un punteggio che ora potrebbe tranquillizzare i liguri in vista del ritorno in casa. Vince anche la Juve Stabia 2-1 sulla Cremonese ma il punteggio lascia aperto ogni possibilità alla sfida di ritorno. Doppio vantaggio campano firmato Pierobon e Adorante. Nel finale di secondo tempo Johnsen fa 2-1 e chiude la partita.

L'esultanza della Juve Stabia al gol contro la Cremonese.

La Juve Stabia vince ma il 2-1 sulla Cremonese lascia aperto ogni discorso

Al Menti il primo tempo è decisamente di marca Juve Stabia. I campani partono benissimo schiacciando la Cremonese subito col tentativo da parte di Adorante che controlla una respinta difensiva della Cremonese, controllo e conclusione con il destro di poco alta. Successivamente è Adorante a rendersi pericoloso prima del gol di Pierobon. Quest'ultimo si avventa su una palla respinta e calcia da fuori area con palla che si infila all'angolino. Subito dopo Mussolini colpisce la traversa e Adorante sfiora ancora la rete ma il primo tempo si conclude sul punteggio di 1-0.

Secondo tempo che si apre con i padroni di casa che raddoppiano grazie al solito Adorante che si fa trovare pronto per il tap-in vincente dopo la respinta corta di Fulignati. Il 2-0 sarebbe stato un risultato più che positivo per giocarsi poi le chance della finale a Cremona. La squadra di Stroppa prima sbaglia un rigore con De Luca che manda la palla in curva poi però ha la forza di segnare la rete che riapre completamente il discorso qualificazione grazie a Barbieri che mette un pallone in mezzo rasoterra per il tocco di Johnsen che batte Thiam. Al Menti finisce 2-1 e sarà tutto rimandato alla sfida di ritorno.

Il gol di Aurelio che ha sbloccato la partita.

Catanzaro-Spezia: cos'è successo al Ceravolo

Succede poco invece nel primo tempo di Catanzaro-Spezia con la prima azione pericolosa ad opera degli ospiti che con Pio Esposito vanno vicino al vantaggio con un colpo di testa che sfiora la traversa. Il pubblico di casa protesta per un atterramento in area di rigore di Cassandro dopo un contatto com Mateju ma l'arbitro lascia proseguire. La partita scorre via lenta senza grosse occasioni da una parte e dell'altra. Nel finale però lo Spezia ci prova con Pio Esposito direttamente su calcio di punizione ma la sua conclusione centrale è parata da Pigliacelli.

Nella ripresa, lo Spezia trova subito il vantaggio. Azione tutta in verticale iniziata da Pio Esposito con palla ad Aurelio che riesce a superare Pigliacelli, la palla rotola verso la linea di porta, arriva Di Serio che ribadisce in rete. Ma il Catanzaro non riesce a reagire e così i liguri, dopo aver sbagliato un'altra opportunità importante di segnare, trovano anche la rete del raddoppio al Ceravolo grazie a un bellissimo calcio di punizione di Pio Esposito. Una conclusione imparabile per Pigliacelli. Nel finale Catanzaro vicino al gol con Pompetti, con un calcio di punizione che sfiora la traversa. Finisce così 0-2 e per lo Spezia si aprono le porte della finale.