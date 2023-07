Spareggio salvezza, cambia il regolamento: la Lega Serie A modifica il format dopo un solo anno Il Consiglio federale, programmato per venerdì 7 luglio, voterà il cambio del format dello ‘spareggio salvezza’ dalla stagione 2023/2024.

A cura di Vito Lamorte

Sono passati appena 26 giorni dallo spareggio salvezza che ha visto il Verona battere lo Spezia e riuscire a conquistare la permanenza in Serie A, che subito arriva una novità a partire dalla prossima stagione calcistica. Il format introdotto per decidere chi a parità di punti dovesse restare nel massimo campionato di calcio, ma lo stesso discorso varrebbe in caso di "spareggio Scudetto", con una partita secca era stata ripreso dopo quasi vent'anni ma subito subirà una modifica.

Dal prossimo anno lo spareggio salvezza non sarà più uno scontro diretto ma sarà disputato con la doppia sfida di andata e ritorno. Non c'è ancora l'ufficialità ma domani, 7 luglio 2023, il Consiglio federale voterà la mozione.

La reintroduzione della gara per decidere la terza retrocessione si è dimostrato da subito necessario, ma ha aperto uno scenario di dubbi e incertezze: per questo che la Lega Serie A ha deciso di cambiare ancora il regolamento e così il ‘death match' per sancire la terza squadra che cambierà categoria verrà sostituito con due sfide.

La motivazione di questo cambiamento va ricercata in diversi motivi e uno di questi è legato anche alla delicatezza dello scontro, per il quale sono emerse alcune difficoltà nel reperimento della sede adeguata la stagione appena finita: la gara si è giocata a Reggio Emilia ma la Lega inizialmente aveva scelto lo stadio di Udine.

Da Parma-Bologna del 2005, l'ultimo spareggio che si giocò andata e ritorno, fino a Spezia-Verona del 2023 c'è stato un lasso di tempo di quasi vent'anni in cui hanno sempre avuto importanza gli scontri diretti e la classifica dopo le 38 giornate ma da questa stagione si è tornati alla ‘gara secca' per sancire l'ultimo verdetto del campionato.

Dal prossimo anno, invece, si cambierà ancora e si adotterà la formula del doppio scontro andata e ritorno.