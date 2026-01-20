Spalletti svela quando sarà deciso il suo futuro alla Juventus: “Non ho fatto niente finora”

La Juventus scenderà in campo subito in Champions dopo la batosta del ko in campionato contro il Cagliari sfidano il Benfica di Mourinho. Ai bianconeri basterà un solo passettino per portarsi a casa la qualificazione anche se contro lo Special One non c'è da fidarsi. Parola di Luciano Spalletti che in conferenza stampa ha spiegato: "Quando si gioca contro il Benfica si affronta un pezzo di storia del calcio e poi c'è Mourinho – spiega -. Con lui c'è stato un primo periodo dove ci siamo detti qualcosa, più lui di me, sotto questo aspetto vince sempre, poi ci siamo stimati, apprezzati, sentiti al telefono anche svariate volte, sarà un piacere incontrarlo.

Nelle partite dove c'è Mou però si alza il volume del calcio per cui per me essere sull'altra panchina è motivo d'orgoglio". A Spalletti però viene anche chiesto qualcosa riferito al mercato e alle necessità che può avere la Juventus in questo momento: "Ottolini ce l'ho accanto con l'ufficio, solo la notte non ci vediamo – scherza – Dalla mattina ho lì Chiellini, Comolli che stamani ha anche partecipato all'allenamento – aggiunge -. Del mercato sono tutte domande che dovete rivolgere a loro, io faccio un altro mestiere e siccome ho accettato questa Juventus qui io non mi aspetto niente ma se mi chiedono il mio pensiero glielo dico."

A questo punto a Spalletti viene anche chiesto qualcosa sul suo futuro. I risultati della Juventus dopo il suo arrivo stanno dando ragione alla società la quale ha puntato sull'ex tecnico che ha riportato dopo anni lo Scudetto a Napoli. A fine anno scadrà il suo accordo con i bianconeri ma per Spalletti non sembra un problema: "Il mio pensiero è sempre lo stesso dell'inizio, per cui si va avanti con tranquillità, con coerenza e fiducioso di poter andare a lottare sui nostri obiettivi con i calciatori che ho trovato". E aggiunge: "Firmare in bianco per la Juve? Questo dubbio lo risolveremo l'ultima settimana della nostra convivenza del nostro rapporto",

Spalletti prova a fare chiarezza: "Si va avanti con coerenza fino alla fine, non ho fatto niente per meritarmi quello che lei auspica in questo discorso qui, nel calcio si sa bene che poi si cambiano idee velocemente e facilmente – spiega ancora -. La Juve ha avuto allenatori fortissimi e ne troverà altrettanti, io se voglio continuare ad allenare spero di trovarla un'altra squadra, è tutto molto semplice, le somme si tirano in fondo non se una volta si vince e un'altra si perde". E ribadisce: "L'ultima settimana si viene qui e si dice le cose insieme".