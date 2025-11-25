Spalletti svela come ha preparato Bodo-Juventus: “Ci siamo informati con alcune squadre”

Luciano Spalletti è soddisfatto per la vittoria della sua Juventus in casa del Bodo Glimt e svela come l’ha preparata: “Ci siamo informati con altre squadre che li avevano affrontati”.

Luciano Spalletti è soddisfatto per la vittoria della sua Juventus in casa del Bodo Glimt. Dopo la rete del definitivo 2-3 realizzata da David l'allenatore dei bianconeri è stato ripreso dalle telecamere mentre fa segno sulla testa ai giocatori. Un segnale di come quella partita avesse un'importanza vitale per la Vecchia Signora capace di portarsi a casa tre punti pesantissimi per la classifica generale. Nel mezzo dell'intervista rilasciata a Sky poi Spalletti parla un po' della partita sottolineando soprattutto come sia stata preparata.

"Oggi diventa fondamentale aver avuto una parvenza di squadra che se la gioca a viso aperto con ribaltamenti di fronte – ha detto -. Noi ci eravamo anche intimoriti guardandoli per la loro velocità su questo campo e per questo si tratta di una vittoria importante che la dedichiamo anche alla gente venuta fin qui facendo tre scali per arrivarci". A questo punto Spalletti poi durante il suo discorso aggiunge: "In questo campo qui ci hanno sofferto tutti, e noi ci siamo informati da quelli che ci avevano giocato prima di noi per sapere qualcosa di più e tutti ci avevano detto che sembrano andassero molto più forte e respirassero più facilmente".

L’esultanza della Juventus al gol di Openda.

Possibile che Spalletti abbia chiesto informazioni a Marco Baroni, oggi tecnico del Torino, che lo scorso 10 aprile in Europa League aveva affrontato il Bodo ai quarti di finale del torneo nella gara d'andata perdendo 2-0. Da non escludere anche una telefonata a José Mourinho che in Norvegia era riuscito a perdere 7-1 con la sua Roma. Insomma, la Juventus ha dimostrato di avere davvero a cuore le sorti della partita cercando di sfruttare qualsiasi cosa pur di tornare in Italia col bottino pieno e sperare di rimanere in questa Champions.

"Noi dobbiamo far crescere tutta la squadra, sono felice perché ho visto i giocatori negli spogliatoi più rilassati e i giocatori sono persone che soffrono non menefreghisti come si pensa a volte – ha spiegato ancora Spalletti che aggiunge -. La squadra subisce un po' la cappa di quello che ci viene un po' detto, ora però gli sto addosso, dobbiamo essere questi qui, l'abbiamo fatto vedere in una partita di estrema difficoltà soprattutto perché questa squadra un po' di cavalli nel motore ce l'ha".