Spalletti si aspetta nuovi rinforzi dalla Juve sul mercato: “Mancano ancora un paio di cose”

La dirigenza della Juventus lavora per rinforzare la squadra durante il mercato di gennaio e Luciano Spalletti non chiude la porta a nessun nuovo arrivo: la sua squadra sta risalendo la classifica e con un David recuperato rispetto alla prima parte della stagione va a una marcia diversa. Tanti dei suoi giocatori cominciano a dare grandi garanzie, ma c'è ancora qualcosa da sistemare per fare un passo in avanti.

In conferenza stampa l'allenatore bianconero è stato criptico sul mercato, ma ha lasciato intendere che il direttore sportivo sta lavorando a un paio di colpi. Non fa mai i nomi e cerca di sviare anche quando gli parlano di Mateta, ultimo obiettivo di mercato della squadra, e proprio come la settimana scorsa non nasconde la necessità di qualche rinforzo.

Spalletti si aspetta rinforzi dal mercato di gennaio

Spalletti sul mercato della Juve

Ci sono almeno due situazioni che l'allenatore vorrebbe sistemare in questo mercato di gennaio, anche se non fa i nomi e non accenna a nessuna trattativa. Una delle urgenze però è l'attacco dove servirebbero nuove forze: "Ci sono un paio di cose che ci potrebbero mancare, come qualche ricambio, ma Yildiz lo voglio lasciare tranquillo. È fortissimo, fa un lavoro straordinario, lo voglio tutelare e non gli voglio creare pressioni di alcun tipo. Quando i calciatori sono al top individuale puoi metterli ovunque. E al mercato ci pensa il direttore sportivo, che è una persona seria".

Spalletti sta cercando di recuperare alcuni giocatori della rosa della Juve, cercando nuovi modi per farli rendere al massimo e mettendo le loro caratteristiche al servizio della squadra. Per questo sta ancora imparando come gestire al meglio la rosa: "Quello di gennaio è fatto apposta per introdurre caratteristiche differenti che non hai. E, per questo motivo, è dal mio arrivo che siamo sul mercato. Sono due mesi che conosco sempre cose nuove dai miei calciatori, con una visione del calcio come questa ti si aprono sempre nuove conoscenze. Sono convinto si possa crescere ancora, l'aspetto più importante sono queste novità".