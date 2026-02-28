Spalletti non parlerà prima di Roma-Juventus: perché ha deciso di non andare in conferenza

Luciano Spalletti non sarà presente in conferenza stampa per parlare con i giornalisti prima di Roma-Juventus. Ancora una volta l'allenatore ha scelto la via del silenzio, come già fatto dopo l'eliminazione in Champions League per mano del Galatasaray: in quella circostanza Chiellini aveva spiegato le motivazioni, dettate dalla linea della società di metterci la faccia dopo una caduta così brutta, e anche questa volta la scelta dei bianconeri è quella di ridurre l'attività mediatica in un periodo molto delicato per il campionato e specialmente alla vigilia di una partita che rappresenta uno scontro diretto per il quarto posto.

Il tecnico toscano non si era presentato ai microfoni neanche prima di Inter-Juve, lasciando invece la parola a Manuel Locatelli proprio per sottolineare la leadership e il ruolo centrale del giocatore all'interno del progetto. Questa volta Spalletti sarò sostituito da Kalulu che si esporrà per la prima volta in Italia dopo il cartellino rosso rimediato proprio contro i nerazzurri che ha fatto scoppiare le polemiche.

Spalletti non parlerà prima della Roma

Perché Spalletti non parla in conferenza stampa

Per la seconda volta dopo la vigilia di Inter-Juve non ci sarà la consueta chiacchierata della vigilia con l'allenatore bianconero. Spalletti ha concesso a tutta la squadra un giorno di riposo dopo l'eliminazione contro il Galatasaray pre riprendere le forze e dedicarsi al campionato. Anche la trasferta è stata spostata direttamente alla mattinata di domenica per dilatare al massimo il recupero e cercare un po' di respiro in un calendario fin qui pieno di impegni. Tutte decisioni concordate con la società, come quella di alleggerire il carico degli impegni mediatici che fa parte di un cambio di strategia che la Vecchia Signora sta attuando da qualche settimana.

La Juve manda sempre più spesso ai microfoni i suoi dirigenti per rappresentare la società e metterci la faccia anche in circostanze delicate, senza appesantire l'allenatore che fin qui non si è mai tirato indietro. Accanto agli elementi di spicco bianconeri ci sarà sempre un giocatore a rotazione: questa volta toccherà a Kalulu che presenterà la partita contro la Roma rispondendo alle domande dei giornalisti e concedendosi ai microfoni italiani per la prima volta dopo la controversa espulsione contro l'Inter.