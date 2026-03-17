Spalletti rinnova e decide chi resta alla Juventus: Bernardo Silva il grande obiettivo di mercato

Luciano Spalletti prolungherà il suo contratto con la Juventus almeno di una stagione. Il tecnico ha fatto un’attenta valutazione e ha fatto un lungo elenco di incedibili. I dirigenti juventini stanno già scandagliando il mercato e seguono cinque profili in particolare.

La Juventus è in piena corsa per un posto in Champions League. Ma a differenza degli errori effettuati nel recente passato sta già programmando la prossima stagione. Non si aspetta l'esito del campionato per confermare Spalletti, per il quale è pronto un nuovo contratto, né per provare a capire quali sono i calciatori su cui puntare. La Juve ha bisogno di rinforzi in ogni reparto. L'ex CT della Nazionale è pronto a dire la sua, chiaramente arrivando tra le prime quattro sarebbe molto più semplice cercare di chiudere trattative di alto livello.

Spalletti verso il rinnovo con la Juve

Il tecnico toscano starebbe per trovare l'accordo totale per il prolungamento del contratto. Le ultime notizie di mercato danno fatto il rinnovo per una stagione, fino al 2027, con la possibilità di rinnovare per una successiva stagione. Spalletti ha convinto la dirigenza. La Juventus, nonostante un mese di febbraio molto negativo, ha un'anima e gioca molto bene da quando è arrivato l'ex allenatore di Roma e Napoli.

Bernardo Silva e Leon Goretzka sono i grandi sogni del mercato della Juventus.

Gli obiettivi di mercato della Juventus

La Juventus vuole un centrocampista di prima fascia. Difficile arrivare a Tonali, che potrebbe lasciare il Newcastle ma che potrebbe rimanere in Premier League essendo nel mirino di Arsenal e Manchester United. Nel mirino c'è Leon Goretzka, che lascerà il Bayern Monaco ed è nel mirino di tantissime squadre, compreso il Milan. Sarà prelevabile a costo zero, ma per questo motivo pretende un super ingaggio, che la Juventus potrebbe anche riservare a Bernardo Silva, il vero sogno proibito dei bianconeri. Entrambi non possono arrivare. Poi si vaglieranno i portieri con Carnescchi e Vicario i nomi più caldi per il post Di Gregorio, che difficilmente sarà confermato. E si tiene sotto osservazione Mason Greenwood del Marsiglia.

Dusan Vlahovic ha il contratto in scadenza a giugno, ma lo prolungherà e rimarrà alla Juve.

I calciatori che resteranno alla Juve

Vlahovic si appresta, forse già nelle prossime settimane, a rinnovare il suo contratto con i bianconeri. David andrà via. Non si toccano Kalulu, Bremer e Cambiaso, così come Locatelli, Thuram, McKennie, pure lui prolunga, e Conceicao. L'attacco è da rivedere, ovviamente con il serbo c'è un solo intoccabile: Yildiz, che rappresenta presente e futuro della Juventus. Gli altri, Perin a parte, sono sacrificabili, e ciò significherebbe anche investire in modo massiccio sul mercato. Tra gli obiettivi ci sarebbero anche Koné del Sassuolo e i portieri Konstantinos Tzolakis e Guillaume Restes.