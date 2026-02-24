La Juve liquida di Di Gregorio e Perin, tutti i portieri seguiti sul mercato: da Vicario a Palmisani

La Juventus nel prossimo calciomercato cambierà i due portieri. Via Di Gregorio e Perin. Uno tra Vicario e Carnesecchi sarà il titolare. Ma si fanno tanti nomi: da De Gea a Montipò, passando per Palmisani e Falcone.

La Juventus è quinta in Serie A, mancano dodici giornate. Il divario da Roma e Napoli è di sole quattro lunghezze, poche. Qualificarsi per la prossima Champions non è impossibile, anche se il presente è durissimo, con una serie di risultati assai negativi. Con il Galatasaray serve un'impresa, poi c'è la Roma. Dopo queste due partite il quadro sarà più chiaro. In ogni caso la società deve iniziare a lavorare per programmare bene il futuro. In primis va deciso il futuro di Spalletti, poi quello di una serie di giocatori, in particolare quello dei portieri Di Gregorio e Perin. La pagina sarà voltata in modo forte e netto e già adesso si fanno i nomi di una mezza dozzina di candidati.

Di Gregorio via, Vicario o Carnesecchi al suo posto

Michele Di Gregorgio non ha certamente sulla coscienza i risultati negativi della Juventus delle ultime settimane, ma di certo non è stato esente da errori. L'ex del Monza sarà in lista di sbarco, così come Perin, che già la scorsa estate aveva chiesto la cessione. Bisogna voltare pagina, tirare una linea e andare avanti. Alla Juve serve un portiere all'altezza dei predecessori e i dirigenti bianconeri stanno pensando tanto a Gugliemo Vicario del Tottenham, nonché vice di Donnarumma in Nazionale, a Marco Carnesecchi, che sta vivendo l'ennesima annata eccezionale con l'Atalanta. Uno dei due, Champions o no, potrebbe davvero essere il futuro della porta juventina.

Guglielmo Vicario mentre para un rigore nella Supercoppa Europea 2025.

De Gea e Palmisani tra i tanti candidati

Ma va abbinato un portiere di buon livello, come vice, e da qualche tempo si fa, a sorpresa, il nome di David De Gea, che garantisce esperienza, non solo per l'età (è del 1990), e personalità. Lo spagnolo conosce la Serie A, da due anni è alla Fiorentina, e sarebbe un'ottima alternativa. Da tempo in realtà i bianconeri seguono anche il portiere del Frosinone Lorenzo Palmisani, nome poco conosciuto ma che è nel mirino di diversi club. Palmisani potrebbe essere tanto prelevato e lasciato in prestito a fare esperienza oppure potrebbe salire a bordo. Non vengano disdegnati nemmeno i nomi di Falcone, portentoso con il Lecce, Montipò del Verona e Audero, che è stato già juventino.

Lorenzo Palmisani portiere del Frosinone, ha giocato 4 partite con l’Under 21.

Mentre l'eterno Pinsoglio sembra davvero arrivato al passo d'addio, con la Juventus che potrebbe far rientrare Daffara, che si sta ben comportando in Serie B con l'Avellino e che essendo stato nel vivaio bianconero potrebbe tornare in prima squadra perché non occuperebbe un posto in lista. Da qui al mercato estivo di tempo ce n'è, e di nomi nuovi se ne faranno, ma intanto la Juve inizia a scandagliare sempre con maggior attenzione il portiere del futuro.