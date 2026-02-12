Serie A
Perché Spalletti non parla prima di Inter-Juve: la scelta del club e chi lo sostituirà in conferenza

Luciano Spalletti non parlerà alla vigilia del big match di San Siro tra Inter e Juventus per una scelta del club. Davanti ai media si presenterà il capitano Manuel Locatelli.
A cura di Vito Lamorte
Luciano Spalletti non prenderà parte alla tradizionale conferenza stampa della vigilia di Inter-Juventus, uno degli appuntamenti più attesi della stagione di Serie A. La decisione è stata comunicata dalla società bianconera, che ha optato per una gestione diversa degli impegni mediatici dell’allenatore alla vigilia della super sfida di San Siro.

Non ci sono motivazioni disciplinari né tensioni particolari alla base della scelta. Si tratta piuttosto della volontà del club di alleggerire la pressione sull’allenatore in un momento delicato della stagione, evitando un’esposizione mediatica ulteriore prima di una gara che può pesare in maniera significativa nella corsa al vertice.

Spalletti tornerà comunque a parlare regolarmente nel post-partita, come da prassi.

Perché Spalletti non parla prima di Inter-Juve: ci sarà Locatelli

La conferenza stampa pre-gara, però, si svolgerà regolarmente. A rappresentare la Juventus davanti ai giornalisti sarà il capitano Manuel Locatelli, chiamato a presentare il derby d’Italia e a rispondere alle domande sulla sfida contro i nerazzurri.

Una scelta che testimonia la fiducia del club nei confronti del centrocampista, sempre più punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Un modo per legittimare ancora più la leadership del capitano sia in campo che fuori. Locatelli ci ha sempre messo la faccia nei momenti di difficoltà della squadra bianconera e la società ha scelto di mandare lui per parlare prima del derby d'Italia, match molto importante sia dal punto di vista storico che della classifica del campionato in corso.

Non è la prima volta che Spalletti salta un appuntamento con la stampa da quando siede sulla panchina bianconera. Era già accaduto prima della gara contro il Napoli, quando però la conferenza era stata completamente annullata e nessun tesserato aveva preso la parola.

In questo caso, invece, la Juventus ha deciso di mantenere il confronto con i media, affidandolo al proprio capitano e lasciando al tecnico la piena concentrazione sulla preparazione della partita.

