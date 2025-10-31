Spalletti non convoca Yildiz e Kelly per il suo esordio con la Juve: lo ha deciso dopo il primo allenamento

Luciano Spalletti debutta sulla panchina della Juventus senza Kenan Yildiz e Lloyd Kelly. Entrambi restano a Torino per problemi fisici: il tecnico ha deciso dopo la rifinitura.

L'esordio di Luciano Spalletti alla guida della Juventus sarà segnato da due assenze pesanti. Il tecnico toscano, dopo il primo allenamento condotto alla Continassa nel giorno della conferenza stampa di presentazione, ha deciso di non convocare Kenan Yildiz e Lloyd Kelly per la trasferta di sabato 1 novembre contro la Cremonese.

Il nuovo allenatore bianconero, arrivato a Torino per sostituire l'esonerato Igor Tudor, ha valutato le condizioni fisiche dei suoi giocatori durante la rifinitura di oggi e ha scelto di non rischiare due elementi che finora erano stati praticamente sempre presenti.

Il trequartista turco, alle prese con una tendinopatia rotulea, resterà a riposo per alleggerire il carico sul ginocchio. Il classe 2005, tra i protagonisti di questo avvio di stagione, aveva giocato tutti i 90 minuti contro l'Udinese, tornando anche al gol su rigore. Una gestione precauzionale, in vista della Champions, ma che lo costringerà a saltare il primo match della Juventus targata Spalletti.

Stesso destino per Lloyd Kelly, vero stakanovista difensivo con 12 presenze su 12 da inizio stagione, senza saltare nemmeno un minuto fin qui. Il centrale inglese soffre di un fastidio alla schiena e resterà a Torino per lavorare sul recupero insieme allo staff medico.

Due forfait che pesano, perché entrambi erano diventati punti fermi della squadra. Spalletti, arrivato solo ieri a guidare il gruppo, dovrà così ridisegnare la formazione per la gara dello Zini, dove dovrebbe schierare un 3-5-2 con Dusan Vlahovic al centro dell'attacco.

Sarà invece a disposizione Khephren Thuram, che ha recuperato dal fastidio al polpaccio e torna tra i convocati. La speranza di Spalletti è di avere nuovamente Yildiz e Kelly già martedì, quando la Juventus affronterà lo Sporting Lisbona in una sfida chiave per il cammino europeo.

Per il tecnico toscano, dunque, un debutto subito complesso: senza due titolari, con una squadra da conoscere e una sfida delicata da vincere. Ma anche la prima occasione per imprimere il suo marchio sulla nuova Juventus.