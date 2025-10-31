Spalletti alla Juventus, la conferenza di presentazione oggi alle 12:00: confermato Domenichini come vice, contratto fino a giugno

La firma tanto attesa dai tifosi è arrivata nella giornata di ieri, quando l'allenatore ha visitato la Continassa per la prima volta. Come di consueto è arrivato anche il comunicato stampa della Juve: "Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus: il tecnico toscano ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2026. Un profilo di competenza ed esperienza che siamo lieti di accogliere nella famiglia bianconera: benvenuto alla Juventus e buon lavoro, mister!". In mezzo sono raccontati anche i suoi successi, dagli esordi all'Udinese fino all'ultimo trionfo con il Napoli nel 2023.