Spalletti alla Juventus, la conferenza di presentazione oggi alle 12:00: confermato Domenichini come vice, contratto fino a giugno

La prima conferenza stampa di Spalletti da allenatore della Juventus live: le prime parole dell’allenatore bianconero in attesa dell’esordio in panchina.

31 Ottobre 2025 10:30
Ultimo agg. 10:50
Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus, ha firmato un contratto di 8 mesi con opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla prossima Champions. Dopo le presentazioni alla squadra oggi parlerà per la prima volta in conferenza stampa a partire dalle 12:00 all'Allianz Stadium, domenica l'esordio in panchina contro la Cremonese. Nel suo staff confermato Domenichini come suo vice, Martusciello e Russo collaboratori e Sinatti come preparatore atletico.

10:50

I dettagli del contratto di Spalletti

Spalletti ha firmato con la Juventus un contratto della durata di 8 mesi che lo legherà ai bianconeri fino al 30 giugno 2026. Percepirà un ingaggio di circa 3 milioni di euro per questo accordo. In caso di qualificazione alla prossima Champions League non ci sarà nessun rinnovo automatico, come ipotizzato all'inizio, ma la Juventus potrebbe decidere di prolungare il contratto se dovessero arrivare risultati positivi.

A cura di Ada Cotugno
10:40

Il comunicato ufficiale della Juventus

La firma tanto attesa dai tifosi è arrivata nella giornata di ieri, quando l'allenatore ha visitato la Continassa per la prima volta. Come di consueto è arrivato anche il comunicato stampa della Juve: "Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus: il tecnico toscano ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2026. Un profilo di competenza ed esperienza che siamo lieti di accogliere nella famiglia bianconera: benvenuto alla Juventus e buon lavoro, mister!". In mezzo sono raccontati anche i suoi successi, dagli esordi all'Udinese fino all'ultimo trionfo con il Napoli nel 2023.

10:30

Juve, oggi la presentazione di Spalletti: orario e dove vedere la conferenza in diretta

Spalletti parlerà per la prima volta come allenatore della Juventus oggi, all'Allianz Stadium di Torino. La conferenza stampa prenderà il via alle ore 12:00 e sarà possibile seguirla in diretta su Sky Sport e DAZN, oltre che su NOW per chi è in possesso di un abbonamento. La conferenza sarà trasmessa anche in streaming in forma gratuita sul canale ufficiale Youtube della Juve.

Serie A
