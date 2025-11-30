Calcio
Spalletti litiga con un tifoso della Juve alla sua terza partita allo Stadium: “Dimmi cosa vuoi?!”

Spalletti si infuria con un tifoso nel finale di Juventus-Cagliari: il video dello scontro e cosa è successo a bordocampo.
A cura di Marco Beltrami
Luciano Spalletti non è abituato a farsi scivolare le cose addosso. Una dimostrazione è arrivata anche in occasione dell'ultima partita tra la sua Juventus e il Cagliari. Nelle fasi concitate del match, l'allenatore bianconero ha risposto per le rime a un tifoso che, alle spalle della sua panchina, si è fatto sentire con parole tutt'altro che gradite.

Critiche alla Juve nel finale del match contro il Cagliari, Spalletti reagisce

Nel finale della partita contro i sardi c’era un po' di tensione in campo e sugli spalti: tutti erano consapevoli dell'importanza di questa vittoria per rilanciarsi e dare continuità al successo in Champions in casa del Bodo. Con il risultato di 2-1, fondamentale essere tutti uniti e compatti per cercare di non correre rischi e compromettere la vittoria. In questo scenario Spalletti ha trovato fuori luogo alcune critiche arrivate dagli spalti.

Spalletti basito dopo le polemiche dei tifosi
Cosa hanno urlato a Spalletti e come ha reagito il mister

In un video registrato proprio dal settore tifosi alle spalle del mister si possono sentire le voci del campo quando mancavano circa 5′ al termine dei tempi regolamentari, subito dopo la sostituzione di Conceição. Più di un sostenitore si fa sentire, anche se è difficile percepire bene le parole. Qualcuno scherza, e un altro invece si lamenta urlando: "Fanno schifo", e poi un ironico "Togligli la pasta", forse relativo alla forma considerata non all’altezza dei protagonisti in campo.

Spalletti non fa finta di niente e, dopo essersi girato verso i tifosi e aver individuato la zona del responsabile delle critiche, ha reagito: "Cosa vuoi, cosa vuoi?". E poi ancora: "Cosa vuoi, dimmi che vuoi?". Quasi incredulo l'allenatore della Juventus, che allarga anche le braccia e cerca con lo sguardo l’approvazione degli altri sostenitori della sua squadra. Basito il mister, che avrebbe voluto nel finale del match un atteggiamento diverso da parte di tutti gli spettatori presenti per cercare di remare insieme verso l’obiettivo. Fortunatamente, alla fine sono arrivati i 3 punti senza particolari rischi.

Calcio
