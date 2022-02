Spalletti la prende con filosofia dopo il Barcellona, siparietto in TV: “Vi vedo dispiaciuti” Luciano Spalletti si è reso protagonista di un siparietto in diretta TV dopo la sconfitta del suo Napoli in Europa League contro il Barcellona, costata l’eliminazione.

A cura di Marco Beltrami

Luciano Spalletti ha riconosciuto i meriti del Barcellona, al termine del match di ritorno dei playoff di Europa League in cui il suo Napoli è stato sconfitto 4-2. Il tecnico azzurro ha analizzato la prova dei suoi con grande lucidità, evidenziando la bravura dei blaugrana ad approfittare degli errori dei suoi. Purtroppo nel momento migliore della formazione partenopea, dopo che Insigne ha accorciato le distanze, è arrivata la mazzata del tris catalano che ha tagliato le gambe al Napoli.

Grande amarezza, ma altrettanta consapevolezza di avere tutte le carte in regola per voltare pagina. Sicuramente c'è il rammarico di non aver regalato una gioia ai propri tifosi tornati in massa al Diego Armando Maradona: "Bisogna essere onesti, sbagliavano molto meno di noi nel possesso – le parole dell'allenatore ai microfoni di Sky – Abbiamo sbagliato qualcosa in più, e sono stati bravi a far girare la palla. L’episodio iniziale li ha agevolati, poi de Jong l’ha messa all’incrocio. Poi dopo essere rientrati in partita abbiamo subito il terzo ed è stato tutto più difficile. C’è un grande dispiacere perché si era ricreato il clima giusto a Napoli, ci avevamo messo tanta fatica per essere qui di nuovo tutti insieme. Questo ci lascia doppiamente dispiaciuti, più del risultato".

Spalletti comunque oltre a non cercare alibi in merito all'assenza di Lobotka, che sicuramente avrebbe fatto comodo a centrocampo soprattutto in un'azione come quella che ha portato al vantaggio blaugrana (nata da un errore di Insigne), si è preso le responsabilità della sconfitta: "Sono sempre il primo responsabile, quando la squadra non riesce ad avere l’atteggiamento corretto. Non siamo stati bravi a trovare i giocatori tra le linee".

In conclusione c'è stato anche spazio per un sorriso, che rappresenta un segnale d'ottimismo in vista del rush finale del campionato che passerà ora dalle due sfide delicate contro Lazio e Milan. Alla luce di un'intervista allungatasi un po' troppo, l'allenatore del Napoli ha scherzato con i presenti nello studio di Sky: "Vi vedo dispiaciuti, abbiamo perso noi". Una chiosa con il sorriso dunque per Spalletti che ha poi sottolineato il dispiacere per non aver regalato una gioia al pubblico napoletano. E infine anche una battuta sui fischi ad Insigne, con Spalletti che ha gettato acqua sul fuoco: "È successo anche in campionato di essere sostituito, sono in tanti che apprezzano quello che ha fatto con questa maglia, e anche stasera ha fatto la sua parte. Abbiamo ancora bisogno di lui".