Insigne subissato di fischi alla sua ultima partita europea con il Napoli: la reazione Lorenzo Insigne ha ricevuto i fischi dei tifosi del Diego Armando Maradona al momento del cambio in Napoli-Barcellona, si chiude male la sua ultima avventura europea in azzuro.

A cura di Marco Beltrami

Si chiude con una sconfitta interna contro il Barcellona, l'avventura stagionale in Europa League del Napoli. Dopo l'ottimo pareggio in trasferta nel match d'andata, la squadra di Spalletti ha incassato un pesante 4-2. Ottima la prestazione dei blaugrana, che però in avvio sono stati agevolati dai tanti errori degli azzurri. Tra questi anche quello di Lorenzo Insigne protagonista principale dello schema sbagliato che ha trasformato un occasione per il Napoli, in un contropiede per i catalani finalizzato poi con il gol di Jordi Alba.

Un episodio questo che rappresenta una macchia nella prestazione di Lorenzo Insigne, che comunque poi si è riscattato segnando il primo dei due gol azzurri realizzando un calcio di rigore. Oltre alla rete in realtà il numero 24 del Napoli ha comunque disputato una buona partita, impreziosita anche da diversi palloni forniti ai compagni, in primis quello di prima intenzione per Osimhen che ha sfiorato il gol nella ripresa. A giudizio però di una parte del pubblico del Diego Armando Maradona, la serata di Insigne non è stata all'altezza e infatti al momento del cambio sono arrivati tanti fischi.

Una situazione che ha sorpreso e spiazzato Lorenzo Insigne che prima di lasciare il campo si è girato verso la curva, con uno sguardo perplesso. Dopo l'occhiolino a Petagna, l'attaccante a testa bassa si è recato in panchina senza lasciarsi andare ad eventuali sfoghi o altro. Sicuramente il "Magnifico" non si aspettava questa situazione, soprattutto alla luce del gol segnato e considerando complessivamente la prestazione.

D'altronde durante il match non sono mancati anche gli incoraggiamenti per il Capitano, che proprio prima di battere il calcio d'angolo da cui è nato poi il gol dei catalani, ha risposto ai saluti dalla curva. Si chiude così nel peggiore dei modi la serata di Insigne, in quella che è la sua ultima partita europea con la maglia del Napoli. Infatti ora l'attaccante scenderà in campo nel rush finale della stagione in Serie A, prima di lasciare l'Italia e partire alla volta di Toronto. Forse anche questo ha contribuito all'atteggiamento dei tifosi azzurri.