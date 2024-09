video suggerito

Spalletti in difficoltà per la partitella dell'Italia: Kean affaticato e 23 convocati, si gioca 11 contro 10 Qualche difficoltà per il CT Spalletti per la partitella durante l'allenamento dell'Italia: con Kean affaticato, si gioca 11 contro 10 a causa dei 23 convocati.

A cura di Vito Lamorte

Qualche difficoltà nell'ultima seduta di allenamento dell'Italia a Coverciano. La scelta del CT Luciano Spalletti di convocare 23 giocatori per due sfide della Nations League 2024-2025 contro Francia e Israele non è stata lungimirante perché la Nazionale ha avuto qualche problema a mettere in campo due squadre di 11 calciatori per la partitella.

Il commissario tecnico ha chiamato 23 giocatori, di cui tre portieri, e con l'affaticato Moise Kean fuori dai giochi si è giocato una ‘partitina' undici contro dieci: nella prima formazione c'erano Donnarumma in porta, Gatti, Calafiori e Buongiorno in difesa, Cambiaso a destra e Dimarco a sinistra sugli esterni con Fagioli regista e le mezzali Frattesi e Brescianini. In attacco Raspadori e Zaccagni. L’altra squadra è composta Di Lorenzo, Okoli e Bastoni a difendere la porta di Meret Bellanova e Udogie laterali a ‘tutta fascia' con Ricci e Tonali in mezzo al campo e Pellegrini trequartista in supporto di Retegui unica punta. Quest'ultima squadra ha giocato in dieci uomini per l'assenza dell'attaccante della Fiorentina.

Perché l'Italia ha disputato una partitella in cui non raggiungeva i 22 in campo? L'assenza di Kean per affaticamento muscolare e con 23 convocati, di cui tre portieri (Donnarumma, Vicario e Meret), la Nazionale si è ritrovata con soli 19 calciatori di movimento per la gara d'allenamento.

La scelta di Spalletti, che solitamente ha convocato sempre un numero di giocatori maggiori rispetto a quello da inserire in distinta, sembra non pagare e non aiuta la preparazione della selezione azzurra in vista dei primi due impegni di Nations League.

La seduta di oggi si era aperta in palestra ed un torello di riscaldamento sul campo prima di alcune partitelle in campo ridotto. Domani la Nazionale Italiana sosterrà un’unica seduta di allenamento nel pomeriggio.