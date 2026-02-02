Spalletti esausto, gaffe su Icardi in conferenza e poi l’ammissione: “Abbiamo chiesto un altro”

Luciano Spalletti ha commesso una gaffe, confondendo Yildiz con Icardi. Un’occasione per parlare del mercato e smentire l’arrivo alla Juve di Maurito.

A furia di rispondere alle domande su Mauro Icardi e sul suo possibile arrivo alla Juventus in queste ultime ore di mercato, Luciano Spalletti ha fatto un po' di confusione. L'allenatore bianconero dopo la bella vittoria in casa del Parma in conferenza stampa stava parlando di Yildiz e del suo infortunio, ma ha commesso una gaffe tirando in ballo proprio Maurito. Un'occasione per smentire poi alla sua maniera l'interesse per il centravanti, con tanto di ammissione per "un altro".

La gaffe di Luciano Spalletti in conferenza, confuso Yildiz con Icardi

Quanto può incidere l'ipotetica assenza di un giocatore importante come Yildiz nella Juventus? Questo il senso di una domanda a cui Spalletti ha risposto sottolineando l'importanza della squadra per impreziosire i singoli. Nell'esaustiva risposta, lapsus di Luciano: "Cioè non gioca Icardi e.. scusate non gioca Yildiz". Tra le risate dei presenti il tecnico si è accorto subito del nome sbagliato e ha spiegato: "Questo perché mi hanno domandato 50 volte di Icardi…"

Sconsolato quasi il mister che ha dovuto rispondere alle domande di praticamente tutte le emittenti sul presunto interesse della Juventus su Icardi: "Anche questa è una roba vostra, non è una roba mia anche quella lì, perché siete voi che ne parlate fra di voi, che fate che io ho fatto un un complimento a Icardi calciatore o complimenti a Icardi bomber e poi ecco ‘lo voglio portare alla Juve'. Quello ce lo mettete voi. Io non l'ho mai detto, eh. Per cui siamo andati giù: quattro televisioni, ‘Icardi, Icardi, Icardi'. È una roba vostra, parlatene fra di voi".

La smentita di Icardi alla Juve di Luciano Spalletti

A ruota libera Luciano Spalletti ha poi smentito in modo perentorio il fatto che la Juventus abbia chiesto Mauro Icardi, confermando invece l'interesse per un altro obiettivo di mercato: "Icardi non viene alla Juventus. Punto. Perché noi non si è chiesto Icardi, no? Abbiamo chiesto un altro". A chi si riferisce il tecnico? A Kolo Muani, per il quale i bianconeri sperano di chiudere positivamente nelle ultime ore di mercato.