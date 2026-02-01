Diletta Leotta cita Icardi, Spalletti sbotta in TV: "Ragazzi... sennò così diventa difficile"

Diletta Leotta cita il nome di Mauro Icardi in tv a Luciano Spalletti e la reazione del tecnico è un po' infastidita. La conduttrice parla dell'attaccante del Galatasaray e menziona la voce esplosa nella giornata odierna su un possibile trasferimento dell'argentino in bianconero. Un sussurro (l'agente in Turchia per mediare) che ha preso piede anche alla luce della riflessione fatta dall'allenatore sull'ex punta dell'Inter, da lui stesso allenata in nerazzurro, alla vigilia della partita col Parma. Il tono dell'allenatore dice già tutto: "Allora su Icardi… Ragazzi, mi è stato domandato di Icardi e Osimhen e ho dato una risposta. sennò così diventa difficile". C'è qualche possibilità che vesta la maglia della vecchia signora? No, visto che proprio Spalletti lo esclude: "Non lo vogliamo. Anzi, abbiamo già un grande bomber come quello lì che parla di me… McKennie".

Spalletti fa chiarezza su Maurito e ricorda cosa accadde: parla di Wanda senza citarla

E perché il concetto sia chiaro, Spalletti fa chiarezza su quelle frasi che hanno alimentato la suggestione di mercato sudamericana. Si trattava di un giudizio spassionato, sincero, molto fedele dal punto di vista sportivo su un calciatore che aveva determinate qualità.

"Non posso che parlarne bene – ha aggiunto Spalletti a DAZN -, ma questo non vuol dire che la Juve prende Icardi o che io lo voglio. Mauro mi ha dato una grande mano a livello di gol, ma poi portava nello spogliatoio anche altri problemi di casa… di famiglia. Stava con noi nello spogliatoio, ma sembrava avere una finestra aperta su altri mondi. In quel periodo le decisioni le dovevo prendere io e presi una decisione forte nei suoi confronti".

Il riferimento è alle ingerenze della ex moglie, Wanda Nara, e a determinati giudizi espressi in tv dalla donna che resero la vita complicata in seno al gruppo Inter. "Ma Icardi è un ragazzo perbene oltre a essere un goleador fantastico.Noi stiamo bene così. Sì, cerchiamo un calciatore che abbia certe caratteristiche, ma se non lo troviamo, andiamo avanti così".

L'ironia del tecnico toscano: "Ma questa è una cosa vostra"

A Spalletti viene fatta la stessa domanda su Icardi anche a Sky Sport, la replica è caustica. "È una cosa vostra, ne dovete parlare tra di voi…", lasciando intendere che si tratta solo di una voce ingigantita. "Cosa volete che vi dica? Al prossimo che me lo chiede sapete cosa dico? Che Osimhen è una tigre e Mauro un cobra". Passo e chiudo.