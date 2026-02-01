Icardi alla Juventus, clamorosa trattativa di mercato: ritroverebbe Spalletti, le cifre dell’affare

Mauro Icardi è il nome più caldo in queste ultime ore di mercato per la Juventus. L’attaccante argentino e il suo entourage starebbero trattando con la Juventus, che ha effettuato un sondaggio con il Galatasaray.

Icardi alla Juve. Sembrava solo una possibile boutade. Invece la trattativa c'è. È partita con un sondaggio, ora c'è qualcosa di più. Bisogna correre, perché il calciomercato chiude lunedì 2 febbraio. La notizia in ogni caso è clamorosa soprattutto se si pensa a quanto accaduto ormai quasi sette anni fa tra Icardi e Spalletti, che degradò l'argentino, che perse la fascia di capitano dell'Inter.

La Juventus ha preso Holm e Boga

Juventus scatenata in queste ultime ore di mercato. Un colpo per ogni reparto per Spalletti, che avrà sicuramente l'ivoriano Boga, che sarà il vice di Yildiz, preso in prestito fino a giugno dal Nizza, e il difensore svedese Holm, che verrà scambiato con Joao Mario che passerà al Bologna. Poi arriverà un attaccante.

Il nuovo attaccante della Juventus: quattro no, ora l'idea Icardi

La Juventus prima voleva Mateta, poi En-Nesyri. Entrambi sono stati vicinissimi, ma per motivi differenti è tutto svanito. Poi è stata la volta di Kolo Muani, ma il matrimonio bis pare proprio che non sa da fare. Successivamente è stato sondato Beto, ex Udinese, giudicato incedibile dall'Everton. Il tempo stringe e adesso si parla tanto di Mauro Icardi.

Mauro Icardi è un obiettivo di mercato della Juventus.

Icardi e Spalletti: il precedente all'Inter

L'attaccante argentino gioca da anni con il Galatasaray, è stato una bandiera dell'Inter, ha segnato a raffica con i nerazzurri poi però Spalletti gli tolse la fascia di capitano. Fu l'inizio della fine di un legame chiuso in modo brutale. La Juve, con Spalletti allenatore, cosa non banale, ci starebbe provando e lo scenario è o meglio sarebbe clamoroso. Icardi sarebbe stato richiesto proprio dal tecnico, che commentando il sorteggio lo aveva elogiato.

La richiesta del Galatasaray e lo stipendio di Icardi

Il Galatasaray chiede solo due milioni di euro per l'indennizzo, una cifra bassa per un giocatore di livello. Icardi guadagna, però, 10 milioni di euro a stagione e ne pretenderebbe almeno 5 o 6 a stagione. La Juventus gli avrebbe proposto un anno e mezzo di contratto.