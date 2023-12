Spalletti e Inzaghi candidati al Best FIFA Men’s Coach Award 2023: sfidano il favorito Guardiola Luciano Spalletti e Simone Inzaghi sono tra i candidati al premio di miglior allenatore 2023 che la FIFA assegnerà il 15 gennaio prossimo a Londra.

Simone Inzaghi e Luciano Spalletti sono tra i candidati al premio Best FIFA Men's Coach Award 2023 che verrà assegnato il 15 gennaio 2024 prossimo a Londra. I due tecnici italiani fanno parte della shortlist per i FIFA Awards e sfideranno Pep Guardiola, vincitore dal Triplete col Manchester City e favoritissimo per la vittoria finale.

Nella nota ufficiale si legge che "il premio riconosce gli allenatori migliori del calcio maschile dal periodo dal 19 dicembre 2022 al 20 agosto 2023. Il vincitore dell'illustre premio sarà svelato durante una cerimonia a Londra il 15 gennaio 2024. Un totale di cinque allenatori sono stati inizialmente nominati per il premio Best FIFA Men's Coach Award, essendo stati scelti da una giuria di esperti. Da questa rosa dei candidati, i tre finalisti sono stati selezionati da una giuria internazionale composta da allenatori delle nazionali maschili, capitani delle nazionali maschili, giornalisti e tifosi che hanno votato sul sito ufficiale della FIFA".

La lista dei cinque, diramata a settembre, era completata da Ange Postecoglou del Tottenham e Xavi del Barcellona.

Spalletti prima di sedersi sulla panchina della Nazionale Italiana ha guidato il Napoli alla conquista del terzo storico Scudetto e ha portato i partenopei fino ai quarti di Champions League per la prima volta nella storia portando il club azzurro in una dimensione mai raggiunto prima. Inzaghi è stato il timoniere dell'Inter che ha disputato la finale di Champions contro il Manchester City e ha vinto la Coppa Italia per il secondo anno di fila: i nerazzurri sono stati la sorpresa della scorsa edizione della massima competizione europea e sono stati capaci di mettere paura al Manchester City fino all'ultimo minuto della finale di Istanbul.

Un altro bel riconoscimento per la scuola italiana degli allenatori, che si conferma di alto profilo e gode di grande apprezzamento in tutto il mondo.