Serie A
video suggerito
video suggerito

Spalletti dribbla la domanda su Inter, Napoli e Milan parlando di Fabregas: “Voglio sentire cosa dirà”

Luciano Spalletti dribbla qualsiasi domanda sullo Scudetto e le possibilità della Juve di centrarlo sorprendendo tutti parlando di Fabregas: “È una roba…voglio parlare con lui e sentire cosa mi dirà”.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Fabrizio Rinelli
0 CONDIVISIONI
Immagine

Luciano Spalletti sa benissimo che una Juventus così negli ultimi tempi in casa bianconeri non si era mai vista. Bella, arrembante, aggressiva, capace di creare occasioni e segnare gol a raffica. Ben 8 nelle ultime due partite di campionato tra Sassuolo e Cremonese con zero gol subiti che confermano una crescita impressionante della Vecchia Signora. Il tecnico della Juventus però non vuole parlare di futuro o ambizioni basandosi sul presente e su una squadra, quella bianconera, che non vinceva una partita di campionato 5-0 da 10 anni.

E così quando in conferenza stampa, al termine della partita a Spalletti fanno una domanda specifica che il tecnico dribbla in maniera sorprendente parlando di Cesc Fabregas: "Se lei fosse in quelle davanti si sentirebbe tranquillo sentendo che la Juve di Spalletti si sta avvicinando?". Spalletti a questo punto p netto: "Non mi ci so mettere in quei panni lì, bisogna essere realisti. Per me bisogna guardare anche quelle che sono dietro di noi…Proprio oggi ho letto di Fabregas…".

A questo punto l'allenatore della Juventus ammette: "Leggevo che Fabregas ha fatto allungare il campo di un metro e io se fossi un giocatore vorrei essere allenato da lui – spiega e aggiunge -. Questo sta a pensare che 50 cm di larghezza da una parte e dall'altra del campo possano sgranare di più le squadre per trovare maggiore possibilità di giocare dentro, una roba che non vedo l'ora di giocarci contro per fargli i complimenti". Spalletti si dice sorpreso: "È da qui, da queste qualità così ricercate nei particolari, che trovi la differenza per parlare di qualcosa di più".

Leggi anche
Cosa rischia Antonio Conte dopo la sceneggiata per il rigore in Inter-Napoli: c'è il caso Allegri

In questo modo Spalletti dribbla in maniera elegante qualsiasi domanda sulle ambizioni Scudetto della Juventus. Il tecnico bianconero infatti si concentra a parlare proprio dell'allenatore spagnolo: "Voglio sentire cosa mi dirà quando glielo chiederò perché lo apprezzavo e lo ammiravo già prima – conclude -. Sono stato a vederli allenare, e ora per me è diventato un idolo". Sulla lotta in testa alla classifica però si limita a dire solo una cosa: "Per me anche l'Atalanta è una squadra fortissima, Palladino sta facendo un lavoro eccezionale. Poi se sbagli ti vengono addosso come Bologna e Como".

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Como
Juventus
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
MERCATO
Il Milan su Goretzka e la Roma chiude per Robinio Vaz. Il Napoli stringe per Joao Gomes
Chi è Robinio Vaz, 18enne da 25 milioni vicino alla Roma: a Marsiglia ha esordito minorenne
Napoli su Joao Gomes, storia di coraggio: dal trauma della balbuzie al centro aperto per dare voce agli altri
La Juventus a lavoro per Mingueza dal Celta Vigo, la Fiorentina va su Harrison del Leeds United
Bernardo Silva in Serie A, Di Canio ha saputo qualcosa e se l'è lasciato sfuggire: "Scusami Jorge, lo dovevo dire"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views