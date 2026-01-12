Fabregas fa allargare il campo dello stadio del Como di un metro: perché ha chiesto la modifica

Dalle prossime partite il campo del Como sarà più largo rispetto al passato. È la decisione presa da Cesc Fabregas e avallata dalla società per cercare di sposare pienamente la sua filosofia calcistica: il terreno di gioco dello stadio Sinigaglia è stato sottoposto a qualche piccola modifica per allargare di oltre un metro le due fasce laterali su espressa richiesta dell'allenatore spagnolo. Non è una mossa assurda, perché un campo più largo consente alla squadra di gestire meglio la pressione e di giocare secondo i dettami imposti dalla panchina.

Perché il Como allargherà il campo

Il terreno di gioco dello stadio del Como è più piccolo rispetto agli altri della Serie A: le misure massime consentite dal regolamento sono 105×68 metri e quindi ogni società può adeguarsi rispettando questi standard. Il Sinigaglia aveva un campo piccolo e per questo Fabregas ha chiesto di poter arrivare agli standard delle altre squadre per permettere al suo gioco di trarne benefici. Come riportato da La Provincia di Como il terreno è stato allargato di oltre un metro lungo le due fasce laterali, arrivando a 66 metri di larghezza.

Il campo del Como è stato allargato di oltre un metro sulle fasce

Prima misurava 105×65, ma adesso si avvicina sensibilmente al limite massimo come accade in molti stadi delle grandi squadre italiane. Lo stesso Fabregas ha spiegato che cosa cambierà da adesso in poi per il Como: "Avere il campo più largo ci permette di gestire meglio la pressione degli avversari, superando la prima linea grazie all’apporto degli esterni". Il tecnico spagnolo ha spiegato che il prossimo anno chiederà di allargarlo ancora di più, una mossa che gli consentirà di far girare meglio il pallone e di vedere in campo la sua idea di gioco applicata nelle migliori condizioni possibili.