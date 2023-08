Spalletti decide convocati e staff della Nazionale: può subito tagliare 4 campioni d’Europa Luciano Spalletti è pronto a svelare la sua prima Nazionale Italiana da Commissario tecnico. Tante le possibili novità, compresi i tagli tra i convocati di alcuni campioni d’Europa.

A cura di Fabrizio Rinelli

Luciano Spalletti è diventato ufficialmente il nuovo Ct dell'Italia dopo le dimissioni di Roberto Mancini. Una nomina arrivata a cavallo di Ferragosto e in un periodo cruciale per la Nazionale impegnata il 9 settembre a Skopje contro la Macedonia e il 12 a San Siro con l’Ucraina: gare fondamentali per la qualificazione verso l’Europeo 2024. Ecco perché l'ex allenatore del Napoli si è dovuto subito mettere al lavoro per cercare di confrontarsi con la Federazione per programmare al meglio il percorso da iniziare. Dallo staff tecnico ai convocati c'è grande attesa per capire quali saranno le persone che affiancheranno e aiuteranno Spalletti tra campo e panchina e quali i giocatori a cui si affiderà il tecnico per centrare gli Europei subito difendendo il titolo vinto proprio da Mancini nel 2021.

Ma soprattutto all'ex allenatore del Napoli campione d'Italia è affidato l'incarico di riportare di nuovo l'Italia nella fase finale dei Mondiali. Secondo Gazzetta dello Sport saranno diverse le novità riguardanti innanzitutto lo staff. Dopo l'inserimento di Buffon come capo-delegazione, a rischiare il posto è derò Andrea Barzagli, scelto da Mancini per lavorare sulla fase difensiva. Spalletti potrebbe non confermarlo. Come convocati le novità potrebbero essere rappresentate da Cambiaso, Kayode e anche Bove e Casadei.

Andrea Barzagli sarà ora da valutare nel nuovo staff di Spalletti.

Da queste scelte si inizierà dunque a capire davvero quale sia il progetto Italia pensato da Luciano Spalletti. Il nuovo Ct dell'Italia ha indicato innanzitutto tre nomi alla Federazione da inserire nel suo staff: il vice Domenichini, l’assistente tecnico Baldini, il preparatore atletico Sinatti. Gravina vorrebbe trattenere però Bollini e nei prossimi giorni potrebbero esserci novità in tal senso. Tutte situazioni che dovranno essere risolte entro il 1 settembre quando il programma di Spalletti dovrà essere concordato e poi confermato da tutte le parti in causa.

Intanto ci sono due nomi in ballo che avrebbero dovuto affiancare Mancini. Uno è il campione del mondo Barzagli, che avrebbe dovuto occuparsi della fase difensiva. L’altro è il match analyst Gagliardi che sarebbe tornato nella Nazionale Italiana con un ruolo ben preciso nello staff. Due nomi in dubbio dato che probabilmente Gagliardi seguirà Mancini in una sua prossima avventura e Barzagli sul quale si stanno facendo molte valutazioni, rischiando anche di non entrare nel nuovo staff azzurro a soli 20 giorni dalla sua nomina.

Kayode con la maglia della Fiorentina: potrebbe essere la grande sorpresa dell’Italia di Spalletti.

Per quanto concerne le convocazioni invece, si fa sempre più strada l'idea di un'esclusione di alcuni veterani che però non stanno rendendo in Nazionale come un tempo: Immobile, Verratti e Jorginho. Sull'attaccante della Lazio però Spalletti valuterà al meglio anche per mancanza di alternative. Da capire la posizione di Bonucci, altro campione d'Europa a forte rischio tagli. In porta Donnarumma e Meret sembrano essere invece scontati con Vicario come terzo. In difesa Spalletti ritroverà capitan Di Lorenzo punto fisso al pari di giocatori del calibro di Dimarco, Bastoni e Scalvini. Con Acerbi e Toloi in standby, gli altri nomi che l'ex tecnico del Napoli potrebbe valutare sono sicuramente quelli di Casale, Romagnoli e Buongiorno con Cambiaso, Udogie e Kayode possibili sorprese.

Cambiaso è impressionante per come interpreta il ruolo alla Di Lorenzo, e Udogie sta conquistando il Tottenham mentre l’under 19 Kayode alla prima a destra con la Fiorentina ha fatto benissimo. A centrocampo Barella, Tonali, Locatelli e Frattesi non dovrebbero avere problemi ad entrare nella lista convocati mentre Ricci, Miretti, Fagioli, Bove e Casadei potrebbero essere le sorprese di Spalletti in quella zona di campo. Attacco che invece seguirà un po' le orme di Mancini. Berardi, Chiesa, Zaccagni e Raspadori dovrebbero avere un ruolo centrale con Zaniolo – ora all'Aston Villa – e i vari Baldanzi e Politano a completare il reparto al fianco delle punte che potrebbero essere Retegui e Scamacca. Spalletti chiaramente valuterà anche i vari Pinamonti e Lucca.