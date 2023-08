Bonucci è una furia dopo le dimissioni di Mancini dall’Italia: “Stufo di essere coinvolto” Leonardo Bonucci non ne può più e sui social si sfoga dopo le dimissioni di Mancini da Ct dell’Italia. Il difensore nega qualsiasi coinvolgimento in questa vicenda: “Sono stufo, sono un giocatore della Juventus”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Leonardo Bonucci è da qualche giorno al centro di diverse vicende. Tra calciomercato e questioni inerenti la Nazionale Italiana e le dimissioni di Mancini da Ct, l'ormai ex capitano della Juventus, messo fuori rosa dai bianconeri per volere di Massimiliano Allegri, sta ora cercando una nuova sistemazione. Nonostante le smentite del suo agente Lucci, il giocatore starebbe cercando di capire in che modo concludere la sua carriera. Pensava di poterlo fare proprio alla Vecchia Signora onorando il suo ultimo anno di contratto e invece i bianconeri l'hanno messo alla porta.

Oggi però il suo nome è stato accostato maggiormente all'azzurro dell'Italia che Bonucci ha sempre onorato indossando quella maglia con onore e rispetto. Qualche settimana fa le dimissioni di Evani dallo staff di Mancini avevano fatto emergere proprio un retroscena sull'ultima convocazione di Bonucci con l'Italia tra i motivi dell'addio. Oggi è ancora una volta il difensore della Juventus ad essere tirato in ballo pure per via delle dimissioni di Mancini. Il suo possibile ingresso nello staff azzurro avrebbe infastidito l'ormai ex Ct azzurro tanto da arrivare a discuterne con Gravina fino alla decisione di dimettersi. Versione che Bonucci nega totalmente sfogandosi con un duro post su Instagram.

La story di Bonucci su Instagram.

Il giocatore ha pubblicato una story sul suo account ufficiale negando completamente qualsiasi tipo di coinvolgimento nella vicenda: "Ad oggi stufo di essere coinvolto in dinamiche completamente estranee alla mia persona e totalmente destituite di ogni fondamento – scrive – Ci tengo a sottolineare quanto sia lontana da me l'idea di ricoprire ruoli mai nemmeno lontanamente proposti". Bonucci dunque prende le distanze da chi ha parlato di uno suo possibile approdo nello staff dell'Italia a seguito dello strappo con la Juve che avrebbe messo così fine alla sua carriera con un anno d'anticipo.

Bonucci a pranzo con Pradè a Forte dei Marmi (foto: Il Tempo).

Niente di tutto ciò dunque e a sottolinearlo è lo stesso giocatore sempre nella story: "In quanto giocatore della Juventus e rispettando il mio contratto con puntualità e correttezza, vedo l'azzurro per me rimanere solo il colore di una maglia da indossare sul campo con orgoglio e riconoscenza". In effetti, proprio oggi ‘Il Tempo' ha pubblicato una foto di Bonucci a Forte dei Marmi con Daniele Pradé. Il difensore, ormai fuori dal progetto della Juventus, si trova attualmente in Toscana, più precisamente nella provincia di Lucca, accompagnato proprio dal direttore sportivo della Fiorentina. Si fa concreta l'ipotesi di un possibile trasferimento in viola.