La Spagna di Luis Enrique sfida la Polonia sabato 19 giugno 2021 alle ore 21.00 per la seconda giornata del Gruppo E degli Europei 2021. Dopo il debutto contro la Svezia, le Furie Rosse vogliono strappare un successo che li proietti alla seconda fase, gestendo al meglio un Girone che la Spagna vuole chiudere in testa alla classifica. La partita fra Spagna e Polonia si giocherà allo Stadio Cartuja, a Siviglia. Lo 0-0 dell'esordio ha amareggiato Luis Enrique che, nonostante l'ottima prestazione dei suoi, non è riuscito a superare gli svedesi, che si sono salvati grazie ad un super Olsen, capace di salvare tutto. Qualche cambio in formazione per il ct degli iberici che potrebbe prefererire Moreno ad Alvaro Morata, al centro di un'accesa polemica. Lewandowski e compagni, invece, vengono dalla sconfitta per 2 a 0 contro la Slovacchia di Hamsik.

Spagna–Polonia sarà visibile sia sulla Rai (in chiaro) che su Sky (in abbonamento a pagamento). Per quanto riguarda lo streaming, si potrà accedere a RaiPlay sempre gratuitamente oppure a SkyGo, l'applicazione della piattaforma satellitare.

Partita: Spagna-Polonia

Spagna-Polonia Giorno: sabato 19 giugno 2021

sabato 19 giugno 2021 Orario: 21:00

21:00 Dove si gioca : Stadio Cartuja, a Siviglia

: Stadio Cartuja, a Siviglia Canale TV : Sky, Rai

: Sky, Rai Diretta streaming : Sky Go, Now Tv, Rai Play

: Sky Go, Now Tv, Rai Play Competizione: Euro 2020, 2a giornata Girone E

Europei 2021, dove vedere Spagna-Polonia in TV su Rai 1 in chiaro e su Sky

Spagna-Polonia è una delle partite che sarà trasmessa in contemporanea sia su Sky sia sulla Rai. Per la piattaforma satellitare è necessario un abbonamento a pagamento e poi sintonizzarsi sui canali Sport che seguono Euro 2020. Su Sky la partita sarà visibile su tre canali: 201, 251 e 203 (rispettivamente Sky Sport 1, Sky Sport e Sky Sport Football). Per chi non avesse o volesse un abbonamento, si può seguire la partita anche sui canali Rai, in chiaro e gratuitamente: Rai1 sarà il canale di riferimento, visibile sul digitale terrestre anche in 4K.

Spagna-Polonia, dove vederla in streaming

Per lo streaming online, Spagna-Polonia si potrà seguire gratuitamente oppure a pagamento. Nel primo caso, il portale di riferimento è RaiPlay che mostrerà tutto ciò che c'è da sapere sul match, con pre e post partita da studio e la gara in diretta integrale. Nel secondo caso bisogna usufruire dell'applicazione di Sky, SkyGo che permetterà la diretta online sui devices o pc. Infine, con NowTv si può acquistare il singolo evento a pagamento.

Le probabili formazioni di Spagna-Polonia agli Europei

La Spagna arriva dalle feroci polemiche rivolte ad Alvaro Morata. Il deludente 0-0 ha messo al centro della critica l'attaccante della Juventus, così Luis Enrique pensa anche a qualche cambiamento importante. Gerard Moreno è il candidato numero uno per strappare in attacco la maglia da titolare allo juventino: l’attaccante del Villareal potrebbe dunque completare il tridente offensivo con Dani Olmo e Ferran Torres. Per la Polonia, tutto sulle spalle della coppia gol Lewandowski-Swierczok. Per il resto, ci saranno poche novità, con gli ‘italiani' Glik e Zielinski che saranno in campo dal primo minuto.

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Marcos Llorente, Laporte, Pau Torres, Gayà; Thiago, Rodri, Fabian Ruiz; Dani Olmo, Gerard Moreno, Ferran Torres.

Polonia (3-4-1-2): Szczesny; Helik, Glik, Bednarek; Bereszynski, Krychowiak, Moder, Rybus; Zielinski; Lewandowski, Swierczok.

Dove si gioca

Lo stadio di riferimento per Spagna-Polonia è l'impianto di Siviglia, lo Stadio Cartuja scelto per Euro 2020 dall'organizzazione Uefa e dove la Spagna gioca tutte le gare del suo Girone. Costato circa 120 milioni di euro, lo stadio è di proprietà della "Sociedad Estadio Olímpico de Sevilla S.A." il cui 3% della proprietà è diviso tra i club della città: Real Betis e Siviglia. Lo stadio fu inaugurato dai reali di Spagna il 5 maggio 1999 e può ospitare fino a 65 mila spettatori, anche se per le normative restrittive anti Covid sugli spalti non ci sarà più del 25% della capienza.

Euro 2020, Spagna e Polonia nel girone E

La Spagna è ovviamente la favorita alla vittoria del Girone E, anche se l'esordio a reti inviolate contro la Svezia ha messo un po' di sale sulla coda di un gruppo che potrebbe diventare più compatto del previsto e creare qualche grattacapo importante a Luis Enrique. Oltre alla Spagna e alla Svezia che si sono già affrontate, c'è la Polonia che ha alcune individualità importanti e che dopo l'esordio contro la Slovacchia (perso 2-1 anche per un non impeccabile Szczesny), non può più permettersi altri passi falsi.