L'Europeo della Polonia è iniziato con una sconfitta. La nazionale guidata da Paulo Sousa è finita ko con la Slovacchia, quella che sulla carta sembrava l'avversario più debole. Ora c'è una partita da dentro o fuori con la Spagna, fermata sullo 0-0 da una granitica Svezia. I polacchi hanno pagato a caro prezzo un errore di Szczesny, che ha realizzato ahi lui un'autorete, quella che ha regalato l'1-0 alla Slovacchia. Dopo quella papera sui social il portiere della Juventus è stato bersagliato e la moglie, Marina, dopo aver letto tanti messaggi si è voluta sfogare su Instagram.

Marina Łuczenko, nota cantante e dolce metà dell'ex di Roma e Arsenal da cinque anni, sul suo profilo ha pubblicato un lungo post in cui ha fatto i complimenti a tutta la nazionale della Polonia, ha difeso il marito e soprattutto si è arrabbiata con chi ha criticato in modo veemente sui social network Szczesny, a cui sono state dedicate parole orrende:

Sono orgogliosa della nostra squadra. Hanno combattuto e hanno fatto del loro meglio. Le emozioni sono state enormi! Sono orgogliosa del mio amato marito Szczesny. Per noi è sempre un vincente, qualunque cosa succeda in campo. So quanto lavori duro e quanto questo costi. Sono orgogliosa del fatto che cerchi sempre di rappresentare con orgoglio il nostro Paese. Non capisco chi scrive queste cose orribili. Volete tifare così i vostri calciatori della Nazionale?