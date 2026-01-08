Sozza braccato dai giocatori della Lazio, dialogo acceso nel tunnel: “Oh, fermatevi. È imbarazzante”

L’operato dell’arbitro Sozza e del VAR Pezzuto in Lazio-Fiorentina hanno fatto esplodere un’acre polemica su decisioni sbagliate che hanno esacerbato gli animi in campo e nel tunnel, dove alcuni giocatori biancocelesti ha chiesto – senza ottenerle – spiegazioni al direttore di gara.

Lazio-Fiorentina è stata una delle partite più contestate per le decisioni prese dall'arbitro e dal VAR di questo 19° turno di Serie A, intriso ancora una volta di situazioni che hanno acceso feroci proteste. All'Olimpico, sotto accusa il direttore di gara, Sozza e la squadra VAR di Lissone per alcune scelte più che discutibili e che poi la moviola ha dimostrato essere state sbagliate. Come in occasione del contatto Gila-Pongracic nel primo tempo e un rigore negato alla Lazio. Nel tunnel, poco prima di rientrare in campo per la ripresa, diversi giocatori laziali hanno provato a parlare direttamente con sozza, tra cui Pellegrini che alla fine non ha resistito: "E' una cosa imbarazzante, fermatevi ragazzi". La risposta di Sozza non si è fatta attendere: "Fermatevi voi". Ma spiegazioni non ce ne sono state.

La scena è stata ripresa dalle telecamere a microfono aperto poste nel tunnel poco prima dell'entrata in campo, nel momento in cui la Lazio si apprestava ad affrontare il secondo tempo contro la Fiorentina, sul punteggio di 0-0. Approfittando della presenza dell'arbitro Sozza a due passi, Gila, Zaccagni e Pellegrini hanno provato ad avere chiarimenti su un episodio che aveva fatto molto discutere: il contatto tra Gila e Pongracic con la Lazio che aveva richiesto invano un calcio di rigore.

Il botta e risposta nel tunnel tra i giocatori della Lazio e Sozza: "Una roba imbarazzante"

Nelle immagini, poi trasmesse negli studi di Dazn, si vedono Zaccagni, Gila e Pellegrini parlare con l'arbitro Sozza nel tunnel prima del secondo tempo: argomento, l'episodio che ha visto protagonisti Gila e Pongracic e l'intervento di quest'ultimo per il quali è stato richiesto un rigore, non assegnato. "Più chiaro di così?" ha esordito Zaccagni, poi incalzato da Pellegrini: "Rigore nettissimo dai! E' stata una roba imbarazzante, fermatevi oh!" ha protestato il difensore biancoceleste alzando le braccia in senso di arresa totale di fronte ad un errore manifesto. Ma invece di ricevere spiegazioni, la risposta di Sozza è stata alquanto stizzita: "No, no, fermatevi voi ragazzi, fermatevi voi! Vediamo di non esagerare" ha detto l'arbitro per poi allontanarsi.

L'episodio contestato: Pongracic tira la maglia a Gila, Sozza e VAR in silenzio

L'episodio incriminato è tra quelli finito sotto la lente di ingrandimento delle polemiche di fine gara: sullo 0-0, nel primo tempo, un pallone diretto verso la porta fiorentina viene intercettato da Fagioli che allunga per Gila, in vantaggio rispetto a Pongracic. Il difensore viola al momento del tiro, tira la maglia a Gila, in un gesto evidente anche a occhio nudo, facendogli perdere l'equilibrio e la possibilità di calciare al meglio. Sozza avrebbe potuto fischiare direttamente il penalty per l'evidente fallo in area ma non interviene. E anche in sala VAR, coordinata da Pezzutto, si rimane in silenzio, scatenando le proteste laziali.

L'altro rigore contestato dalla Lazio: il contatto Gila-Gudmundsson nella ripresa

Un clima torrido che poi si ripercuote anche nella ripresa per una gara che si accende a suon di gol, per il finale 2-2 e due rigori – questa volta concessi – uno per parte. Anche in questo caso, se quello poi calciato da Pedro su fallo di Comuzzo su Zaccagni non riceve alcuna protesta, restano dubbi però sul contatto Gila-Gudmundsson: Sozza non fischia ma il VAR lo richiama all'on field review e alla fine scatta il penalty a favore della Viola.