Southgate contestato, fischi e lancio di bicchieri di birra contro il CT dell'Inghilterra L'Inghilterra è agli ottavi di finale di EURO 2024 ma i tifosi sono delusi dalle prestazioni della squadra e Gareth Southgate viene contestato: fischi e lancio di bicchieri di birra contro il CT dei Three Lions.

A cura di Vito Lamorte

L'Inghilterra è agli ottavi di finale di EURO 2024 ma i tifosi sono delusi dalle prestazioni della squadra e Gareth Southgate viene contestato. Fischi e lancio di bicchieri di birra contro il CT dei Three Lions dopo il pareggio con la Slovenia che vale il primo posto nel girone C.

Il commissario tecnico della selezione inglese era andato a salutare i tifosi insieme alla squadra dopo l'opaca prestazione contro gli sloveni e i supporter britannici hanno risposto in maniera molto chiara: una situazione che sta diventando piuttosto pesante intorno all'Inghilterra, data da tutti come una delle favorite per la vittoria ma che non ha mai convinto nelle tre uscite del girone e ora si appresta ad affrontare la fase ad eliminazione diretta con tanti punti interrogativi.

Southgate sorpreso: "Non ho visto nessun'altra squadra qualificarsi e ricevere una reazione simile"

Gareth Southgate è rimasto sorpreso dalla contestazione e lo ha chiaramente espresso dopo la partita: "Non ho visto nessun'altra squadra qualificarsi e ricevere una reazione simile. Sono molto orgoglioso dei giocatori per come hanno mantenuto la calma in partita, anche quando si sono trovati in un ambiente davvero impegnativo. Mi ha riportato ai giorni in cui giocavo per l'Inghilterra. Si sta creando un'atmosfera insolita in cui lavorare".

Southgate, il cui contratto scade alla fine di quest'anno, ha lasciato intendere che lascerà l'incarico di ct dell'Inghilterra se non vincerà l'Europeo. Ma è stato irremovibile nel mantenere uno stato d'animo positivo: "Chiedo ai giocatori di essere coraggiosi e non mi tirerò indietro dal ringraziare i tifosi. È molto importante che restino accanto alla squadra, non importa cosa pensano di me. Sono in giro per l'Inghilterra da 20 anni. Lo capisco".

Inghilterra agli ottavi di EURO 2024, contro chi giocherà

L'Inghilterra si è qualificata come prima nel gruppo C e sfiderà la terza classificata dei D, E o F. I Three Lions scenderanno in campo il 30 giugno 2024 alle ore 18:00 a Gelsenkirchen.