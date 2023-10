Sostituito, esce in modo polemico: il tecnico prende per il bavero il giocatore e lo affronta Momenti di pura tensione poco dopo il 60′ nel match contro l’Egitto, quando il ct dell’Algeria ha affrontato a muso duro un proprio calciatore, Saïd Benrahma, sfiorando la clamorosa rissa: “Cos’è successo? Lui era scontento. Ed ero scontento anch’io”

A cura di Alessio Pediglieri

Un'amichevole che è stata tutt'altro la partita che si è disputata lunedì 16 ottobre tra Algeria ed Egitto allo stadio di Hazza bin Zayed al Al Ain. Match finito in parità, 1-1, con un'espulsione diretta nei minuti iniziali ma soprattutto caratterizzato dal confronto faccia a faccia tra il tecnico Belmadi e un suo giocatore, Benrahma che ha catalizzato su di sè tutta la scena, anche del post partita.

Una gara che definire amichevole non è corretto tra due nazionali che da sempre hanno una spiccatissima rivalità sportiva. Che ancora una volta si è riversata in campo, in un match ad alta tensione, a tal punto che subito, poco dopo 20 minuti di gioco, è scattato un rosso diretto per l'Egitto. La squadra che aveva in campo stelle assolute come Mohamed Salah e Mostafa Mohamed ha comunque saputo gestire al meglio l'incontro con il gol del vantaggio arrivato a inizio di ripresa, quando è stato Fathi al 62′ a sfruttare al meglio un assist di Mussad per il momentaneo vantaggio.

Una gioia effimera che l'Algeria ha saputo rovinare e togliere nei minuti di recupero dopo il 90′, quando a sua volta ha trovato un insperato pareggio grazie al fraseggio tra Youcef Atal e Islam Slimani con quest'ultimo che ha anticipato tutti di testa per il definitivo 1-1. Ma più che gli episodi classici di campo, a focalizzare l'attenzione generale è stato quanto è accaduto attorno al 65′ poco dopo il vantaggio egiziano, con il ct dell'Algeria che ha provveduto immediatamente a una serie di cambi serrati per cercare di rimettere subito in pista il match.

Autore di una prestazione decisamente deludente, tra i giocatori sostituiti c'era anche Saïd Benrahma che non ha apprezzato assolutamente la decisione di Djamel Belmadi che gli ha preferito Houssem Aouar. Così, al momento dell'uscita dal campo, in modo polemico il trequartista del West Ham ha evitato di incrociare lo sguardo del proprio ct, ignorandolo platealmente. Infastidito dalla assoluta mancanza di rispetto da parte del suo giocatore, Belmadi non è stato di certo a guardare: lo ha prima provato a trattenere per la spalla, poi lo ha afferrato per il bavero e se l'è trascinato davanti a sé.

Una faccia a faccia duro che poteva scoppiare da un momento all'altro allo scontro fisico: i due uomini si sono fissati brevemente prima di scambiare qualche parola. L'allenatore ha poi finalmente lasciato andare in panchina Saïd Benrahma per seguire il resto della partita e poi è tornato sull'episodio nel post gara provando a sminuire il tutto per smontare il caso sul nascere: "Cosa è accaduto tra me e Benrahma in campo? Lo avete visto tutti: lui non era contento. E no ero contento nemmeno io".