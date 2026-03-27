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Calhanolgu esce per un problema muscolare con la Turchia e fa tremare l’Inter: solo crampi, allarme rientrato

Calhanolgu esce per infortunio con la Turchia e fa tremare l’Inter: solo crampi per il centrocampista, sostituito all’86’ del match con la Romania. Quante partite salta e quando torna.
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A cura di Vito Lamorte
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Un brivido nel finale di Turchia-Romania, poi il sospiro di sollievo. Hakan Calhanoglu ha fatto preoccupare l’Inter dopo essersi fermato all’86’ del playoff per i Mondiali 2026, portandosi la mano al polpaccio sinistro dopo un tentativo dalla distanza. Il centrocampista ha subito mostrato segnali di fastidio, lasciando il campo pochi minuti più tardi e alimentando i timori di un nuovo stop fisico proprio nel momento più delicato della stagione. Si tratta, però, solo di crampi.

L’episodio ha inevitabilmente acceso i riflettori sulle sue condizioni, soprattutto considerando il periodo complicato vissuto negli ultimi mesi. Calhanoglu, infatti, è reduce da una lunga serie di problemi fisici che ne hanno limitato la continuità: uno stop prolungato, il rientro graduale e poi una nuova ricaduta che lo ha costretto a saltare diverse partite tra campionato, coppe europee e impegni nazionali.

Nonostante le sensazioni negative iniziali, il regista turco ha voluto spegnere subito ogni allarme nel post partita. Ai microfoni della tv turca ha rassicurato tifosi e ambiente nerazzurro, sottolineando come la situazione sia sotto controllo e non desti particolari preoccupazioni. "Con Chivu non ho parlato molto della Romania ma più della mia condizione fisica. Venivo da un mese e mezzo fuori per infortunio", ha spiegato, facendo riferimento al lavoro svolto per tornare in campo.

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Calhanoglu spaventa l’Inter, poi rassicura: "Ora sto bene, con Chivu un rapporto speciale"

Poi il messaggio più atteso: "Ora mi sento bene, mi ha chiesto come sto. Con lui ho un rapporto speciale. L'ho già detto ma sono grato all'Inter perché mi ha dato tempo per recuperare e rimettermi in forma per questi playoff. Quindi sono grato al mio allenatore Chivu". Parole che confermano il legame con il tecnico e la fiducia nello staff medico del club.

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Resta comunque una situazione da monitorare nei prossimi giorni. Il dolore accusato riguarda infatti lo stesso polpaccio già colpito in precedenza, un dettaglio che invita alla prudenza. L’Inter osserva con attenzione, nella speranza di evitare nuove complicazioni e di poter contare su Calhanoglu nel momento chiave della stagione.

Quante partite salta Calhanoglu e quando torna in campo

In base agli ultimi aggiornamenti, Hakan Calhanoglu non dovrebbe avere problemi a essere a disposizione del commissario tecnico Vincenzo Montella per la finale dei playoff Mondiali, in programma martedì prossimo tra Kosovo e Turchia.

Le sensazioni, dunque, sono positive: il fastidio al polpaccio accusato contro la Romania sarebbe riconducibile a semplici crampi, senza conseguenze più serie.

In chiave Inter, questo scenario apre a un ulteriore spiraglio anche per il rientro del centrocampista in vista dei prossimi impegni di club. Se la situazione verrà confermata nei prossimi giorni, Calhanoglu potrebbe essere regolarmente arruolabile anche per la sfida contro la Roma, in programma domenica 5 aprile alle 20:45.

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