A Ginevra è stato effettuato il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2020-2021. La Juventus giocherà con il Barcellona. Torneranno a sfidarsi dopo due anni e mezzo Leo Messi e Cristiano Ronaldo. I bianconeri di Pirlo troveranno anche la Dinamo Kiev, che ha superato i preliminari ed è guidata da Mircea Lucescu. Mentre l'Atalanta è in un girone (quello D) con i tre quarti di nobiltà con Liverpool e Ajax. L'Inter è nel Gruppo B e giocherà contro il Real Madrid. Mentre la Lazio è nel Gruppo F con Zenit e Borussia Dortmund.

I Gironi della Champions League 2021

Gruppo A: Bayern Monaco, Atletico Madrid, Salisburgo, Lokomotiv Mosca.

Gruppo B: Real Madrid, Shakhtar, Inter, Borussia Moenchengladbach.

Gruppo C: Porto, Manchester City, Olympiacos, Marsiglia.

Gruppo D: Liverpool, Ajax, Atalanta, Midtjylland.

Gruppo E: Siviglia, Chelsea, Krasnodar, Rennes.

Gruppo F: Zenit, Borussia Dortmund, Lazio, Bruges.

Gruppo G: Juventus, Barcellona, Dinamo Kiev, Ferencvaros.

Gruppo H: Psg, Manchester United, Lipsia, Istanbul Basaksehir.

La Juve sfiderà il Barcellona. L'Atalanta il Liverpool e l'Inter il Real

Sarà Messi contro Ronaldo, finalmente per chi ama il calcio. Due sfide tra Juventus e Barcellona che si giocheranno il primo posto del Gruppo G in cui sono inserite anche la Dinamo Kiev e il Ferencvaros. La Lazio tra le quattro italiane, considerato che era anche in terza fascia, è quella sulla carta andata meglio. Perché non ci sono super big contro Immobile e compagni. Lazio contro lo Zenit, il Borussia di Haaland e il Bruges. L'Inter invece giocherà contro il Real Madrid, e nel Gruppo B sfiderà anche lo Shakhtar e il Borussia Moenchengladbach. L'Atalanta invece, nel Gruppo D, affronterà il Liverpool di Klopp, l'Ajax e il Midtjylland.

Le date della Champions League

Fase a gironi:

1a giornata: 20-21 ottobre

2a giornata: 27-28 ottobre

3a giornata: 3-4 novembre

4a giornata: 24-25 novembre

5a giornata: 1-2 dicembre

6a giornata: 8-9 dicembre

Ottavi: 16-17-23-24 febbraio, 9-10-16-17 marzo

Quarti: 6-7, 13-14 aprile

Semifinali: 27-28 aprile, 4-5 maggio

Finale: 29 maggio