Sorprese Fantacalcio 2021/2022: i giocatori low cost su cui scommettere all’asta Tutti i consigli per un’asta del fantacalcio con i giocatori da prendere a basso costo, ruolo per ruolo. Una guida ragionata sui difensori, i centrocampisti e gli attaccanti del campionato di Serie A 2021/2022 che potrebbero trasformarsi in scommesse vincenti senza dover spendere in modo eccessivo.

A cura di Alessio Pediglieri

A mercato chiuso si inizia a fare sul serio al Fantacalcio per la stagione 2021/2022 e tutti sono già alla ricerca dei giocatori che possano fare la differenza senza svenarsi nell'acquisto. E' uno dei segreti per vincere e durante l'asta sarà fondamentale provare ad individuare chi sarà tra i titolari e potrà ottenere fantavoti e bonus anche senza essere un nome altisonante. Anzi, soprattutto senza esserlo, per aggiudicarsi il calciatore che fa la differenza, low cost spendendo il meno possibile e scommettendoci sopra.

In ogni ruolo si nasconde un potenziale crack che ad inizio di stagione può passare inosservato e riuscire ad aggiudicarselo all'asta senza troppi problemi fantaeconomici. Insomma, bisognerà trovare un fantamercato ‘sostenibile' proprio come nella realtà, investendo in acquisti anche rischiosi ma sempre con ponderazione. Ecco, dunque, una linea guida ruolo per ruolo sui giocatori considerati di seconda o terza fascia ma che potrebbero rivelarsi delle autentiche scommesse vincenti.

I consigli sui difensori da acquistare all'asta low cost

Sono diversi i profili che popolano i reparti difensivi delle squadre di Serie A e non solo tra le neo promosse o i nuovi arrivati. Anche alcune ‘grandi' celano dei giocatori che inizialmente possono non essere titolari ma che utilizzati al momento giusto fanno la differenza.

Singo (Torino)

(Torino) Cambiaso (Genoa)

(Genoa) Odriozola (Fiorentina)

(Fiorentina) Zappacosta (Atalanta)

(Atalanta) Dimarco (Inter)

(Inter) Vina (Roma)

(Roma) Hateboer (Atalanta)

(Atalanta) Molina (Udinese)

(Udinese) Marchizza (Empoli)

(Empoli) Erlic (Spezia)

(Spezia) Gunter (Verona)

I centrocampisti a basso costo da acquistare per il Fantacalcio 2021/2022

Anche a centrocampo spesso ci sono giocatori che possono fare la differenza. E' una zona nevralgica del campo anche nel Fantacalcio perchè riuscire a individuare chi ha caratteristiche offensive, sa calciare le punizioni o può giocare in diversi ruoli, è un valore aggiunto alla Fantarosa.

Ihattaren (Sampdoria)

(Sampdoria) Pobega (Torino)

(Torino) Messias (Milan)

(Milan) Di Tacchio (Salernitana)

(Salernitana) Aramu (Venezia)

(Venezia) Pereyra (Udinese)

(Udinese) Bajrami (Empoli)

(Empoli) Elmas (Napoli)

(Napoli) Fares (Genoa)

(Genoa) McKennie (Juventus)

Francesco Di Tacchio, capitano della Salernitana

I nomi degli attaccanti che possono essere acquistati low cost

E qui il gioco si fa duro, perché al di là delle certezze, le scommesse abbondano e il prezzo, anche se più basso dei soliti noti sarà comunque impegnativo. Dunque, attenzione massima alle scelte, cercando di individuare al massimo uno o due sorprese su cui puntare, non di più.

Nico Gonzalez (Fiorentina)

(Fiorentina) Mancuso (Empoli)

(Empoli) Caicedo (Genoa)

(Genoa) Raspadori (Sassuolo)

(Sassuolo) Arnautovic (Bologna)

(Bologna) Shomurodov (Roma)

(Roma) Ilicic (Atalanta)

(Atalanta) Manaj (Spezia)

(Spezia) Zaza (Torino)

(Torino) Henry (Venezia)