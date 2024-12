video suggerito

Sorpresa Napoli, azzurri a un passo da Luis Hasa: l’attaccante ex Juve è in arrivo dal Lecce Il Napoli è tra le prime big del campionato di Serie A a muoversi in maniera attiva sul mercato di gennaio. Gli azzurri a sorpresa hanno messo gli occhi su un attaccante. Si tratta del 20enne attaccante del Lecce Luis Hasa. Fino alla scorsa estate è stato alla Juventus svolgendo il ritiro con Thiago Motta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Napoli è tra le prime big del campionato di Serie A a muoversi in maniera attiva sul mercato di gennaio. Gli azzurri a sorpresa hanno messo gli occhi su un attaccante. Si tratta del 20enne attaccante del Lecce Luis Hasa. Una vecchia conoscenza del direttore sportivo Giovanni Manna che ha potuto ammirarlo da vicino negli anni scorsi quando il giocatore vestiva la maglia della Juventus NextGen. Ebbene la trattativa per portarlo a Napoli sarebbe a un passo dalla chiusura. Un nome a sorpresa che però potrebbe anche non restare in maglia azzurra.

La sensazione, secondo quanto riferisce Sky, è che il Napoli potrebbe poi pensare di far fare un altro percorso al giocatore. L'attaccante potrebbe finire alla società di Aurelio De Laurentiis anche sulla base di uno scambio tra le due società: il Napoli ha infatti bisogno di un centrocampista, mentre il Lecce di qualche giocatore nel ruolo di esterno o di difensore centrale. Proprio per questo motivo le due società starebbero lavorando per inserire Zerbin o Rafa Marin come contropartite. L'affare sembra essere già ben avviato per la chiusura.

Mbangula e Hasa prima di Lecce-Juventus.

Ma non è chiaro se il giocatore poi resterà a disposizione di Conte. Hasa infatti non sta trovando molto spazio in questo Lecce e per questo, considerando che anche in azzurro non avrebbe molto margine, si potrebbe pensare a un nuovo prestito al Bari. Hasa in questo modo potrebbe rientrare in un'operazione più ampia che coinvolgerebbe anche il difensore algerino 23enne Dorval. Insomma, ciò che è certo è che il Napoli sta iniziando a pianificare le prime mosse di mercato anticipando già le altre big che puntano a rinforzarsi in questa sessione.

La stagione di Hasa fino a questo momento al Lecce

Il Napoli non ha urgente bisogno di un altro difensore centrale visto che l'infortunio di Buongiorno fortunatamente è di lieve entità. Ecco perché la società sta lavorando già per il futuro iniziando ad allungare la rosa a disposizione di Conte per la prossima stagione in cui sicuramente il tecnico azzurro avrà a che fare con le coppe europee. Hasa fino a questo momento al Lecce non ha giocato moltissimo totalizzando soltanto una presenze in Coppa Italia in soli 10 minuti. Alla Juventus poi andrebbe il 30% sulla futura rivendita del giocatore.