Sorpresa Genoa, Alexander Blessin è il nuovo allenatore

Alexander Blessin è il nuovo allenatore del Genoa

Arriva dal Belgio e lascia la panchina dell'Oostende per la sua prima esperienza in Italia. Alexander Blessin è il nuovo allenatore del Genoa: 49 anni a maggio, ex calciatore tedesco, s'è fatto le ossa nelle giovanili della Red Bull Lipsia. Toccherà a lui prendere per mano i rossoblù e tirarli dalle secche della zona retrocessione. Per averlo il club ligure ha pagato una clausola rescissoria alla società belga. "Alexander Blessin è il nuovo allenatore del Genoa – si legge nella nota ufficiale della società ligure – e ha firmato un contratto fino a giugno 2024. Blessin ha allenato nel Red Bull Leipzig e il KV Oostende, club della massima serie belga. Il Genoa Cfc e 777 Partners augurano buon lavoro a mister Blessin".

Succede a Shevchenko, la cui esperienza alla guida del Grifone è durata lo spazio di pochissime gare in Serie A. E sabato 22 gennaio avrà la possibilità di calarsi nella nuova realtà in occasione del match di campionato del Ferraris contro l'Udinese.

Chi è Alexander Blessin, neo allenatore del Genoa

Basta dare un'occhiata al sito ufficiale del club belga di Ostenda che milita nella Jupiler Pro League (l'equivalente della Serie A italiana) per avere un'idea di chi è il neo tecnico del Genoa e quale sia il segno che lascia con la sua partenza. L'Oostende lo scelse nella scorsa stagione, gli diede fiducia e lui la ripagò con un campionato di buon livello, portando la squadra al quinto posto e meritando il premio di "manager della stagione". Il motivo? Non solo i risultati ma il gioco praticato: "Sistema audace di Gegenpressing", così lo descrivono sul sito della ex formazione.

