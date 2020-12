Paul Pogba in panchina nel Manchester United. Contro il Leicester, in una sfida chiave per la classifica della squadra di Solskjaer in Premier League, il ‘Polpo' è stato tenuto fuori dagli 11 titolari per più della metà della gara. Il tecnico norvegese gli ha riservato solo 35′ che però sono stati tutt'altro che esaltanti per il francese che non ha mai inciso. Al termine della gara e alla luce di quanto successo, tanti tifosi della Juventus si sono riversati sui social per commentare come questo possa essere l'ultimo segnale di Solskjaer al giocatore per fargli capire che può fare anche a meno di lui.

Prima di Natale, l'agente di Pogba, Mino Raiola, aveva dichiarato che il giocatore sarebbe andato via dal Manchester perché non contento di restare allo United. Ovviamente la Juventus sarebbe subito pronta ad approfittare della situazione qualora ce ne fosse la possibilità. Anche subito a gennaio. Ma diversi fattori per il momento bloccherebbero il trasferimento immediato in bianconero. Sulle tracce di Pogba, anche il PSG che potrebbe farsi un bel regalo andando a prendere proprio Pogba dal Manchester United.

Pogba in panchina contro il Leicester: la Juventus spera

Il ritorno di Paul Pogba alla Juventus è il sogno di tutti i tifosi bianconeri che oggi sui social si sono riversati per ribadire la propria volontà. Un fiume di commenti per via dell'ennesima panchina al Manchester United nel Boxing Day di Premier League contro il Leicester. In campionato, dall'inizio della nuova stagione, Pogba è comunque riuscito a scendere in campo in diverse occasioni dal 1′. Ma proprio quando Mino Raiola ha dichiarato delle volontà del calciatore di voler lasciare Manchester, qualcosa in Solskjaer sembra sia cambiato. In campionato è rimasto in panchina nel 6-2 contro il Leeds e nella gara di oggi contro il Leicester.

In Champions invece, l'ultima partita da titolare risale allo scorso 28 ottobre contro il Lipsia, poi Solskjaer l'ha sempre fatto iniziare dalla panchina per poi farlo entrare a gara in corso. La Juventus ha tutte le intenzioni di portarle anche favorita dai rapporti buoni tra Agnelli e Raiola e dalla volontà di Pogba di ritornare in bianconero. Il club campione d'Italia in carica ha però bisogno prima di liberarsi di ingaggi importanti come Khedira, che sembra sia vicino ad una risoluzione o ad una cessione all'Everton che sembra tanto interessato al giocatore. L'ipotesi prestito con riscatto per il momento non sembra soddisfare il Manchester United. Per questo i bianconeri dovranno guardarsi bene dalla corte del PSG.