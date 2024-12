video suggerito

Solanke e Bentancur si scontrano al momento del tiro: i tifosi del Tottenham non credono ai loro occhi Solanke e Bentancur si scontrano, in maniera piuttosto goffa, al momento del tiro: i tifosi del Tottenham non credono a quello che hanno visto i loro occhi durante la partita con il Wolverhampton. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

38 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dominic Solanke e Rodrigo Bentancur sono due dei calciatori più importanti del Tottenham ma oggi sono stati protagonisti di un momento a dir poco goffo. I due calciatori si sono scontrati al momento del tiro in porta da ottima posizione: i tifosi degli Spurs non credevano a quello che avevano visto i loro occhi durante la partita con il Wolverhampton.

L'attaccante inglese e il centrocampista uruguagio della squadra di Londra erano entrambi concentrati sull'azione offensiva e sul pallone da non accorgersi del compagno nella stessa zona e al momento del tiro si sono scontrati in maniera incredibile al centro dell'area di rigore. Un momento alquanto surreale per tutti coloro che guardavano la partita e, probabilmente, anche per i calciatori in questione.

Solanke e Bentancur si scontrano al momento del tiro: tifosi del Tottenham increduli

Quella che sembrava una manovra offensiva che poteva portare al gol per il Tottenham, la partita era sul risultato di 1-1, si è trasformata in un momento comico e che ha lasciato tanta incredulità tra i tifosi degli Spurs.

Leggi anche Guardiola irriso dai tifosi del Manchester City con un coro spiazzante: infieriscono sulla sconfitta

Poco dopo il 30′ si è sviluppata una bell'azione sulla zona difensiva di sinistra del Wolverhampton e su un cross basso Dominic Solanke si preparava a battere a rete ma Rodrigo Bentancur, che arrivava da dietro, si è scontrato con il compagno e nessuno dei due è riuscito a calciare verso la porta. La palla è sfilata via tra le facce attonite e alquanto dubbiose dei supporter del Tottenham presenti oggi allo stadio.

La partita si è conclusa con un pareggio per 2-2 che lascia un grande amaro in bocca al Tottenham: gli Spurs si sono portati in vantaggio per due volte, prima con Bentancur e poi con Johnson, ma sono stati raggiunti dal Wolverhampton in virtù delle reti di Hwang e Larsen. Un risultato che non permette alla squadra di Ange Postecoglu di tornare alla vittoria dopo due sconfitte di fila.