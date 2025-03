video suggerito

Slot chiarisce una questione sul Liverpool prima di sfidare il PSG: “Ha fatto tutto Klopp, non io” Arne Slot non vuole prendersi i meriti del successo del Liverpool in questa stagione. Il tecnico dei Reds chiarisce una questione prima di affrontare stasera il PSG in Champions: “Squadra non costruita da me ma da Jurgen”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

PSG-Liverpool è sicuramente la partita più importante da seguire e ammirare nella seconda notte di Champions valida per l'andata degli ottavi di finale. In campo si sfida la squadra allenata da Luis Enrique e quella di Arne Slot che nei rispettivi campionati sono al primo posto in classifica. Difficile immaginare che una delle compagini possa essere eliminata e proprio per questo ci si aspetta una partita a dir poco spettacolare. Ma guai a parlare di Liverpool di Slot. Parola dello stesso allenatore che nel corso di un'intervista a Sky ha chiarito questo aspetto.

Il tecnico degli inglesi, commentando le parole di Luis Enrique che ha elogiato l'operato di Slot per il lavoro fatto sul Liverpool ha spiegato: "Io non ho costruito il Liverpool in pochi mesi, perché era già stato costruito da Jurgen (Klopp ndr) negli anni – ha sottolineato Slot facendo questa precisazione -. Io come nuovo allenatore ho cercato di aggiunger le mie idee, ma non l'abbiamo costruita noi, ma Jurgen e il suo staff noi la stiamo solo consolidando". Parole e frasi che mostrano anche tutta l'umiltà di Slot nel riconoscere sempre problemi a Klopp ciò che ha fatto.

Klopp al Liverpool.

L'addio di Klopp ha portato all'arrivo proprio di Slot ai Reds che ha quasi proseguito senza andare oltre, il lavoro fatto dal suo predecessore. Sia dal punto di vista tecnico che tattico infatti il Liverpool ha cambiato poco la sua identità. Un po' come accaduto anni fa quando la Juventus in Italia fu ereditata da Allegri dopo l'addio a sorpresa di Conte. Anche in quell'occasione il tecnico livornese portò avanti il progetto vincente del suo predecessore cambiando solo nel tempo l'assetto della squadra seguendo le sue idee di calcio e di gioco.

Le parole di Slot sul PSG di Luis Enrique

Nell'intervista poi Slot ha anche aggiunto: "PSG e Liverpool hanno una grande storia in Champions ma credo che sia una partita che tutti vogliano vedere – spiega aggiungendo poi parole importanti nei confronti di Luis Enrique -. Sta facendo un ottimo lavoro rispetto agli altri anni e hanno avuto grandi miglioramenti rispetto a inizio stagione". E sulla finale di Champions però non si sbilancia: "Ci sono tante altre squadre buone in gioco, vincere la Champions è difficile perché tutto si gioca in due partite e bisogna considerare anche la fortuna e l'arbitro".