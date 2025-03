video suggerito

Sinner ospite di Vlahovic all’hotel della Juve: il numero uno del tennis a pranzo con l’attaccante Jannik Sinner è stato ospite al JHotel per un pranzo in compagnia di Dusan Vlahovic. Il numero uno del tennis mondiale e l’attaccante bianconero si sono confrontati su diversi temi. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jannik Sinner e Dusan Vlahovic insieme per un pranzo di circa due ore all'hotel ufficiale della Juventus. Il numero uno del tennis mondiale e l'attaccante serbo si sono incontrati per conoscersi da vicino. Il serbo, come riferisce la Gazzetta dello Sport, segue lo sport in generale oltre al calcio e inevitabilmente sta apprezzando la grandezza del tennista altoatesino. Motivo per cui i due hanno deciso di vedersi per confrontarsi su vari temi e parlare in generale. Sinner frequenta tanto il quartier generale della Juventus dato che viene seguito per la parte sanitaria dal J|medical.

L'altoatesino inoltre conosce bene anche il J|hotel perché vi ha soggiornato in più occasioni. Insomma, l'immagine di Sinner e Vlahovic insieme sorprende, ma neanche tanto. Si tratta di due coetanei (classe 2001 Jannik e classe 2000 Dusan ndr) protagonisti di due sport differenti, che si confrontano su vari aspetti per condividere impressioni, sensazioni, pensieri, interrogativi o anche semplicemente per scambiare qualche chiacchiera. I due si sono confrontati anche su molti aspetti delle loro vite da atleti, dall’alimentazione ai metodi di allenamento. Sinner, pur essendo simpatizzante del Milan, è spesso a Torino proprio nella casa della Juventus.

L'ultimo gol di Vlahovic in campionato contro il Cagliari.

Vlahovic ha evidentemente colto l'occasione di ospitarlo a pranzo alla Continassa proprio per approfondire ulteriormente la sua conoscenza. Un pranzo tra amici che come rivelato dal quotidiano, è stato preceduto da diversi scambi di complimenti sui social. Dopo due ore poi il saluto non prima, però, di essersi omaggiati con un dono. Jannik infatti pare abbia regalato a Dusan una sua racchetta, l’attaccante ha chiaramente ricambiato dando nelle mani del tennista la sua maglia numero 9 della Juventus.

Scambio di doni tra Sinner e Vlahovic al termine del pranzo

Entrambi stanno vivendo momenti professionali differenti. Sinner è lo sportivo più amato e noto in Italia e nel mondo e nonostante il caso doping e la squalifica, ora si sta preparando in vista dei prossimi tornei. Vlahovic invece dopo l'arrivo di Thiago Motta sulla panchina bianconera è finito un po' nell'ombra, specie dopo l'approdo di Kolo Muani nel mercato di gennaio. Nonostante il gol di Cagliari, la prestazione negativa con tanto di rigore sbagliato contro l'Empoli in Coppa Italia ha fatto finire il serbo nuovamente sul banco degli imputati in una stagione tutt'altro che positiva.