Simone Inzaghi esalta la sua Inter e non si trattiene: “Sto godendo da due anni e mezzo” Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN subito dopo la partita vinta dalla sua Inter 4-0 nel recupero contro l’Atalanta. Il tecnico dei nerazzurri ha esaltato totalmente la sua squadra: “Sto godendo da 2 anni e mezzo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN subito dopo la partita vinta dalla sua Inter 4-0 nel recupero contro l'Atalanta. Il tecnico dei nerazzurri ha esaltato totalmente la sua squadra che vola al primo posto in classifica a +12 sulla Juventus seconda. "Inutile negare che la squadra giochi bene – ha spiegato l'allenatore dell'Inter – Sono due anni e mezzo che sto godendo con 5 titoli vinti, una finale di Champions e ci siamo tolti tantissime soddisfazioni".

L'allenatore dell'Inter però mette in guardia i suoi giocatori e non vuole che venga assolutamente abbassata la guardia: "Un mese fa eravamo pari con la Juve, quindi tutto può cambiare rapidamente. Dobbiamo restare concentrati". Detto questo Inzaghi si è poi concentrato sui singoli e ha sottolineato la bravura di Bastoni: "Avrà sbagliato forse due partite in due anni con me, ha una tecnica e un'intelligenza mostruosa. Mi dispiace solo che si sia fatto ammonire e lunedì ci mancherà perché è importantissimo per noi".

La carica di Simone Inzaghi al triplice fischio di Inter-Atalanta.

Nonostante questo l'allenatore dell'Inter ha bacchettato solo un attimo la sua squadra per un inizio di partita non proprio convincente: "Non abbiamo approcciato il primo quarto d'ora come spesso facciamo poi siamo stati bravissimi e nel secondo tempo siam tornati in campo con quella ferocia e sono segnali importanti – spiega – Ho una squadra che cambia gli uomini e rimane con i propri principi. È una grande soddisfazione sapere che abbiamo creato questo insieme a San Siro e i nostri tifosi, e per me è difficile fare le scelte ora e fare la formazione".

Una curiosità invece sul gol di Dimarco che l'esterno mancino dell'Inter ha dedicato proprio a Simone Inzaghi: "Mentre si aspettava il Var ho parlato con lui dicendogli di stare sulla respinta e di dirlo anche a Dumfries – spiega – La palla poi è capitata lì e lui è stato bravissimo perché con quel gol abbiamo chiuso la partita. Dobbiamo farlo e dobbiamo migliorare, sono dettagli in questo calcio". In chiusura una battuta su Frattesi infortunato: "È uno dei ragazzi più penalizzati ma ci sta dando tantissime soddisfazioni. Sarebbe un peccato se dovesse fermarsi".