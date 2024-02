Frattesi entra, segna e poi si fa male: la partita contro l’Atalanta dura solo dieci minuti Pochi minuti ma tante emozioni per Frattesi contro l’Atalanta: il centrocampista è entrato nel secondo tempo, ha segnato il gol del 4-0 ma è uscito subito per infortunio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'apparizione di Davide Frattesi contro l'Atalanta è stata breve ma molto intensa. La sua partita è durata in tutto dieci minuti in cui però ha vissuto tutte le emozioni possibili: Simone Inzaghi lo ha buttato nella mischia quando l'Inter era già in vantaggio per 3-0 e il centrocampista ha fatto giusto in tempo a segnare il gol del poker prima di uscire dal campo per un infortunio rimediato durante l'esultanza.

È successo tutto nel giro di pochissimi minuti, ma tanto gli è bastato per lasciare il segno su una partita che non doveva neanche giocare. L'allenatore ha preferito tenerlo in panchina per questo turno, affidandosi a Mkhitaryan, Barella e Asllani per sostenere il centrocampo.

Una soluzione che ha dato grandi frutti nel primo tempo, chiuso dai nerazzurri in vantaggio per 2-0 grazie ai gol di Darmian e Lautaro Martinez. Il tris di Dimarco all'inizio della ripresa ha permesso a Inzaghi di rilassarsi e di mettere in atto qualche rotazione fondamentale per far riposare i titolarissimi.

Ed è proprio al 62′ che Mkhitaryan lascia il campo per far posto a Frattesi, uno dei giocatori che sta regalando maggiori soddisfazioni all'Inter in questa stagione. Contro il Lecce l'ex Sassuolo è stato autore di un assist e di un gol e anche questa volta ha deciso di lasciare il segno, anche se non avrebbe mai immaginato di dover vivere così tante emozioni nel giro di poco tempo.

Questa volta il centrocampista approfitta di un calcio di punizione di Sanchez per anticipare Pasalic di testa e segnare il gol del 4-0 al 72′, ma durante l'esultanza qualcosa è andato storto: Frattesi si è subito accorto che qualcosa non andava per il verso giusto e, toccandosi la gamba destra, ha costretto la panchina a effettuare un nuovo cambio.

È proprio durante i festeggiamenti per il gol che il giocatore ha sentito tirare l'adduttore (si parla di una contrattura dalle prime impressioni) e così dopo dieci minuti dal suo ingresso in campo è tornato in panchina con l'espressione dolorante. Una partita breve ma molto intensa che, oltre alla gioia della rete, lascia un po' di preoccupazioni per le condizioni di Frattesi in vista dei prossimi impegni dei nerazzurri.