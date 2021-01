Il campionato di Serie A sta ripartendo per questa prima giornata del 2021. Un turno che vedrà la Lazio impegnata a ‘Marassi' contro il Genoa in una sfida che nel corso degli ultimi ha sempre riservato grandi sorprese e gol. Simone Inzaghi, tecnico dei biancocelesti, ha parlato alla vigilia della sfida contro la squadra di Maran della condizione attuale della squadra e dei soliti problemi in rosa, tra infortuni e Covid, che da febbraio stanno condizionando le sue scelte. Ma soprattutto, Simone Inzaghi, ha voluto chiarire subito la sua situazione contrattuale riguardante il rinnovo di contratto : "La Lazio è la mia priorità – ha detto – non ci saranno problemi circa il mio rinnovo con il Presidente".

Chiara quindi la volontà da parte dell'allenatore di voler proseguire il proprio rapporto lavorativo con il club in attesa di capire come andrà a finire questa stagione che vedrà la Lazio protagonista anche in Champions League agli ottavi di finale. Ma ha evidenziato come la sconfitta nell'ultimo turno di campionato sia ancora una ferita aperta: "Con il Presidente ci siamo sentiti ed è soddisfatto delle ultime due prestazioni – ha detto – ma era deluso per la sconfitta di Milano. Giocando in quel modo, non si possono commettere leggerezze".

Simone Inzaghi fiducioso sul rinnovo di contratto con la Lazio

La Lazio come una priorità assoluta in questo momento per Simone Inzaghi. Il tecnico dei biancocelesti, alla vigilia della sfida di campionato contro il Genoa, ha parlato del suo futuro: "Quando Lotito sarà a Roma – ha detto in conferenza stampa – credo che troveremo un accordo per il mio rinnovo senza problemi". Appuntamento dunque previsto per il ritorno a Roma di Lotito anche se, molto probabilmente, se ne parlerà ad agosto con calma tirando le somme della stagione. Dopo la Befana dovrebbe comunque esserci la fumata bianca. Il tecnico dei biancocelesti potrebbe andare a percepire un nuovo stipendio da 2,3 milioni di euro netti a stagione più bonus (premio Champions da 500mila euro).

Nel frattempo c'è una stagione da chiudere e un campionato da ribaltare per potersi garantire un nuovo accesso in Europa: "Abbiamo qualche punto di ritardo in Serie A e avremmo meritato dei risultati migliori – ha detto – ma sapevamo che la Champions League ci avrebbe tolto energie". E poi sulle tante assenza in rosa che hanno limitato il cammino della squadra dallo scorso anno: "Da febbraio non riesco ad avere tutti gli uomini pronti a giocare – ha sottolineato Simone Inzaghi – Anche domani avremo qualche defezione, con il club stiamo valutando il da farsi".