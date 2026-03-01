Simeone omaggia Sal Da Vinci dopo il gol segnato in Torino-Lazio: il gesto davanti alla telecamera

"Saremo io e te, da qui, sarà per sempre sì". Ci risuona nelle orecchie da ore – forse giorni – la canzone portata da Sal Da Vinci a Sanremo e capace di vincere l'edizione 2026 del Festival della Canzone Italiana. Ebbene "Per sempre sì" è tornata di prepotenza anche all'Olimpico Grande Torino in occasione della sfida casalinga dei granata contro la Lazio. Già, perché in maniera del tutto originale e inaspettata Giovanni Simeone, il ‘Cholito', dopo il gol realizzato ai biancocelesti che ha sbloccato il risultato, ha omaggiato proprio Sal Da Vinci.

L'argentino prima festeggia con i compagni di squadra e poi cerca la telecamera. Simeone guarda dritto e canta proprio il ritornello della canzone di Sal Da Vinci mimando il movimento del cantante con le mani mostrato sul palco dell'Ariston e diventato virale sui social in questa settimana di Sanremo. Simeone sorride e poi si rivolge proprio all'obiettivo come se stesse parlando al cantante campano che sicuramente ha avuto modo di apprezzare e conoscere proprio in occasione della sua permanenza al Napoli.

Il balletto di Simeone con dedica a Sal Da Vinci.

Simeone non ha mai nascosto il suo amore per il Napoli, la città, i suoi colori, i suoni, i tifosi, la gente e anche la musica. "Rossetto e Caffè", ovvero uno dei tormentoni di un paio di anni fa ma ancora attualissima, è stato uno dei grandi successi di Sal Da Vinci e che è diventato poi anche una sorta di inno del Napoli proprio nell'anno dello Scudetto 2023 con Spalletti. Sal Da Vinci si esibì anche al Maradona nella notte della festa azzurra cantando quella canzone con la sciarpa del Napoli sul collo ma non solo.

Quel brano fu una sorta di colonna sonora della squadra azzurra anche durante le varie feste e cene di squadra che accompagnarono quella lunga festa Scudetto. Ecco che allora in questo modo Simeone ha voluto omaggiare il cantante partenopeo ricordando al meglio il suo periodo in azzurro. Sicuramente i due, così come il resto della squadra, hanno conosciuto di persona il cantante che proprio la notte scorsa ha trionfato sul palco dell'Ariston con la sua "Per sempre sì" che si candida ad essere anche uno dei tormentoni dell'estate.