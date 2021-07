Il futuro di Diego Simeone sarà ancora all'Atletico Madrid. Il mister argentino ha firmato il rinnovo del contratto con i Colchoneros che non hanno perso tempo per ufficializzare il tutto. Il Cholo, reduce dal trionfo nella Liga, resterà dunque ancora a lungo in Spagna dove si è tolto numerose soddisfazioni. Quella promessa ribadita in più occasioni, sul ritorno all'Inter nelle vesti di allenatore, per ora può attendere.

Diego Simeone e l'Atletico Madrid avanti insieme, fino al 2024. Ufficiale il rinnovo del mister argentino con la società colchoneros, a celebrare l'impresa della scorsa stagione con il campionato vinto davanti ai cugini del Real e al Barcellona. La prossima sarà l'undicesima stagione da tecnico dell'Atletico per l'ex centrocampista che a dicembre festeggerà un decennio alla guida della squadra. Un tecnico che sta lasciando un segno indelebile nella storia dell'Atletico: basti pensare che la formazione capitolina ha conquistato per la nova volta consecutiva la qualificazione alla Champions. Confermato in blocco tutto lo staff tecnico del Cholo.

Nessuna volontà di cercare nuovi stimoli per un mister che ha inevitabilmente rimandato a più avanti le eventuali nuove esperienze professionali. Tra queste potrebbe esserci quella all'Inter: è stato proprio Simeone in più di un'occasione ad accostarsi alla panchina della società nerazzurra. Dopo essersi trovato molto bene da calciatore il Cholo ha praticamente promesso un ritorno a Milano nella nuova veste di mister ("Ho sempre detto che un giorno allenerò l’Inter. Non adesso: sto vivendo un momento straordinario con l’Atletico. Succederà quando dovrà succedere", dichiarò per esempio nel 2018), confermando anche la previsione del figlio, ormai da diverse stagioni centravanti in Serie A. L'Inter, che dopo il titolo vinto con Conte ripartirà da Simone Inzaghi deve attendere, il matrimonio con Simeone potrebbe concretizzarsi solo dopo il 2024.