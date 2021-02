Le lacrime di Giovanni Simeone a fine gara, fanno capire quanto fosse importante la partita di questa sera per il Cagliari. I sardi hanno perso 1-0 in casa contro il Torino in una vera e propria sfida salvezza che i granata si sono portati a casa grazie a un gol di Bremer. L'attaccante argentino ha guadagnato gli spogliatoi piangendo, visibilmente provato da questa sconfitta che complica davvero la corsa alla salvezza della squadra di Di Francesco.

È l'ennesima batosta di una stagione storta per il Cagliari nonostante una squadra costruita con nomi di tutto rispetto e una difesa che annovera gente del calibro di Godin e Rugani con Nainggolan a centrocampo e lo stesso Cholito in attacco con Joao Pedro. Pensare che questa squadra stia lottando per la salvezza, è assolutamente impensabile ma la classifica parla chiaro. I sardi non vincono una partita in campionato addirittura dallo scorso 7 novembre quando riuscirono a trionfare in casa contro la Sampdoria con il punteggio di 2-0. Da quel momento in poi il buio con ben 9 sconfitte nelle ultime 10 gare.

La squadra di Di Francesco non riesce più a rialzare la testa anche se in tutte queste sconfitte, riesce comunque a non subire tantissimi gol. Solo 14 gol nel 2021 in 9 gare in cui è arrivato soltanto 1 punto però contro il Sassuolo che con Boga riuscì ad agguantare l'1-1 solo al 94′. A preoccupare però sono i gol realizzati. Da Joao Pedro a Simeone e Pavoletti, il Cagliari infatti non riesce più ad andare in rete.

Dalla vittoria dello scorso 7 novembre contro la Sampdoria, sono stati realizzati soltanto 10 gol che rappresentano davvero un bottino magro per una squadra con un potenziale enorme. E nonostante la fiducia incondizionata della società e di Giulini nei confronti di Di Francesco, ora sembra davvero inevitabile una riflessione sulla conduzione tecnica della squadra. Il nome che circola è quello di Leonardo Semplici. Al termine della partita, squadra, società e allenatore sono rimasti chiusi nello spogliatoio e non hanno rilasciato alcuna dichiarazione.