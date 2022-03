Si avvicina all’attaccante e gli afferra il pene, marcatura scandalosa: finirà espulso Una marcatura molto particolare, diventata virale sui social. Nella sfida tra le nazionali, il difensore ha deciso di afferrare i genitali dell’attaccante nel tentativo di destabilizzarlo.

A cura di Marco Beltrami

Spesso e volentieri in campo i difensori mettono le cose in chiaro sin dai primi minuti di gioco. Interventi decisi e anche duri, per intimorire subito gli avversari e far capire loro, che la partita non sarà semplice. Anche Diego Bardanca, centrale di difesa, ha provato a destabilizzare uno degli attaccanti che avrebbe dovuto fronteggiare. Il classe 1993 originario della Spagna, è però andato oltre, con una marcatura molto particolare e a luci rosse, che inevitabilmente ha fatto il giro del mondo.

Tutto è accaduto in occasione dell'amichevole internazionale disputata ieri tra le nazionali di Singapore e delle Filippine. Dopo appena 10 minuti di gioco, Diego Bardanca si è ritrovato a contrastare su un calcio d'angolo nella propria area l'attaccante Ikhsan Fandi. Mentre i due si trovavano fianco a fianco, ecco il gesto hot di Bardanca che con la mano sinistra ha letteralmente strizzato i genitali dell'avversario con una mossa plateale e sorprendente. A quel punto il calciatore di Singapore, assai stupito da quanto accaduto ha guardato l'arbitro quasi sconsolato, aspettandosi un provvedimento disciplinare, prima di farsi una bella risata.

Il gesto di Bardanca non si è rivelato particolarmente fortunato, visto che sugli sviluppi del corner Safuwan Baharudin ha messo a segno l'1-0. La giornata no del difensore centrale, alla sua seconda presenza in nazionale, è proseguita poi con il doppio giallo che ha portato alla sua espulsione nel finale del primo tempo, con le Filippine sconfitte definitivamente per 2-0. Fandi dal canto suo ha scherzato su quanto accaduto, postando nelle sue storie di Instagram alcuni screen dell'immagine relativa alla marcatura hot di Bardanca diventata poi virale sui social.

Non è la prima volta che situazioni di questo tipo si verificano nel mondo del calcio. In Premier League nel 2015, Joey Barton del QPR fu espulso per un tocco simile su un avversario nel match contro l'Hull City. In precedenza anche l'ex stella del Real Madrid Michel, fece lo stesso con l'icona colombiana Valderrama che all'epoca militava nel Valladolid. Come dimenticare poi i costanti palpeggiamenti del difensore del Bari Neqrouz a Pippo Inzaghi in un Bari-Juventus del 1997? Insomma tutto torna utile per provare ad innervosire i giocatori avversari.