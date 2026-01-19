Shaqueel van Persie incanta come papà Robin: doppietta spettacolare nel derby, ma totalmente inutile

In gol di tacco e una plastica rovesciata in soli 2 minuti nel derby di Rotterdam tra Feyenoord e Sparta. Così si è presentato in campo Shaqueel van Persie da papà Robin, venendo ripagato da una prestazione super quanto inutile: i biancorossi sono stati sconfitti 4-3.

Shaqueel van Persie sta dimostrando di meritarsi le prime pagine sportive olandesi, soprattutto dopo quanto compiuto nell'ultimo match disputato in Eridivisie dal suo Feyenoord, limitando l'umiliazione contro lo Sparta nel derby di Rotterdam e facendo sognare i propri tifosi in una rimonta impossibile. Nel finale di partita, il figlio d'arte è entrato in campo e nel giro di una manciata di minuti ha segnato una doppietta tanto spettacolare (gol di tacco e rovesciata) quanto inutile, visto che i biancorossi sono usciti sconfitti 4-3.

Shaqueel Van Persie, il figlio d'arte allenato da papà Robin

Robin van Persie non può che essere soddisfatto di suo figlio Shaqueel che ha ripagato la fiducia del papà-allenatore provando l'impresa da solo: entrato al 63′ ha riportato il Feyenoord in linea di galleggiamento contro il Rotterdam segnando i due gol del momentaneo 3-3. Poi nel finale, il colpo del KO degli ospiti che ha fatto ripiombare i biancorossi lontanissimi dalla capolista PSV ora distante ben 16 punti, pur mantenendo la seconda posizione davanti all'Ajax. Shaqueel ha iniziato il derby di Rotterdam in panchina, osservando i suoi compagni soffrire moltissimo sotto i colpi dello Sparta. Ma di fronte alla squadra sotto 2-0 in casa, Van Persie senior ha deciso di mettere fondo alle sostituzioni inserendo nel secondo tempo anche il figlio.

Shaqueel van Persie e la doppietta spettacolare: colpo di tacco e rovesciata

Il giovane attaccante è entrato in campo poco dopo l'ora di gioco, con la sua squadra sotto di 2-0. La situazione non è migliorata, anche se il Feyenoord ha trovato la via del gol, prima di subire il 3-1 a tre minuti dal 90′. Quando è iniziato lo show personale di van Persie Junior: Shaqueel ha prima dato speranza con un perfetto e letale colpo di tacco per il 3-2, all'87° minuto, poi ha pareggiato con il 3-3 siglato con un'incredibile rovesciata solo un minuto più tardi davanti ai propri tifosi in estasi. Prima della classica doccia fredda arrivata quando Kitolano ha suggellato la vittoria per lo Sparta in pieno recupero per il definitivo 3-4.

Shaqueel van Persie, numeri impressionanti del classe 2006: media gol da capogiro

Una prestazione, l'ennesima, che entra in forte contrasto con i risultati della squadra. Mentre il Feyenoord ha perso irrimediabilmente terreno in classifica contro la capolista PSV (5 partite consecutive senza una vittoria), Shaqueel van Persie ha confermato di attraversare un momento più che positivo a conferma delle sue sempre più indiscusse qualità trovando la via del gol in Eredivisie, per ben due volte, dopo solo un totale di 35 minuti giocati fino ad ora. Con una media che fa promettere davvero molto bene per il 2006.