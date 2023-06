Serse Cosmi insulta pesantemente Xavi e gli dice di stare zitto: tutto per Mourinho Serse Cosmi zittisce in maniera volgare il tecnico del Barcellona Xavi: esplode la faida per via di José Mourinho.

A cura di Paolo Fiorenza

Qualche ora fa Xavi ci era andato giù duro nei confronti José Mourinho, il cui comportamento dopo la finale di Europa League persa dalla Roma contro il Siviglia aveva ricevuto ampia censura all'estero e particolarmente in Spagna. Il gesto – ritenuto antisportivo – di dare via la medaglia del secondo classificato, ma soprattutto le veementi proteste contro l'arbitro Taylor, culminate nelle frasi volgari lanciategli nel parcheggio della Puskas Arena, avevano attirato le critiche di chi ritiene che un uomo di sport nella sua posizione non debba incendiare così il clima, creando terreno fertile per possibili comportamenti aggressivi come quelli di alcuni tifosi romanisti all'aeroporto di Budapest nei confronti di Taylor.

La grinta di José Mourinho durante Roma–Siviglia

Anche l'UEFA la pensa così ed ha messo sotto inchiesta il tecnico giallorosso per "azioni inaccettabili", con possibilità di una squalifica per lo Special One. Intanto Xavi non ha usato giri di parole per condannare da parte sua la condotta di Mourinho: "Giocatori e allenatori dovrebbero essere da esempio. Come chiediamo noi di non essere insultati, dovremmo essere i primi a dare l’esempio. Il comportamento è importante, spero di non offrire mai un’immagine del genere", ha detto il tecnico del Barcellona alla vigilia dell'ultimo turno della Liga in casa del Celta in programma stasera, col titolo già festeggiato da tre settimane.

Parole che non sono andate giù a Serse Cosmi, che ci è andato giù durissimo commentandole dal suo profilo Instagram: "Stai zitto coglione!", ha scritto il 65enne allenatore perugino, attualmente fermo ai box dopo l'esonero da parte dei croati del Rijeka nello scorso novembre.

Cosmi del resto è tifosissimo della Roma: "Da quando sono ragazzo – spiegò al sito ufficiale del club giallorosso un paio di anni fa – Per anni ho girato con la figurina di Totti nel mio portafogli". Una passione che non ha nascosto neanche quando si è trattato di difendere il focoso Mourinho dalla censura morale di Xavi.