La Serie C scenderà in campo da domani per la prima giornata di campionato. I calciatori hanno revocato lo sciopero che di fatto tre giorni fa aveva messo a rischio l'inizio della nuova stagione. Uno sciopero indetto dall'Associazione Italiana Calciatori che aveva pesantemente contestato la decisione della Lega Pro, nella persona del Presidente, Antonio Ghirelli, che quest’anno aveva introdotto la novità delle liste chiuse a 22 giocatori. Una norma che, secondo la Lega Pro, era stata introdotta per salvaguardare la sostenibilità economico-finanziaria dei club.

Dopo la bufera e il botta e risposta tra Aic e Lega Pro, oggi è arrivata la fumata bianca. È stato infatti revocato lo sciopero da parte dei giocatori in virtù di una mediazione da parte del presidente della Figc, Gabriele Gravina, che ha messo d'accordo Aic e Lega Pro con le liste che ora passano da 22 a 24 più un 2001. Grande soddisfazione da parte di tutti e campionato che finalmente da domani, weekend 26-27 settembre, potrà ricominciare.

Lega Pro, revocato lo sciopero dei giocatori: la Serie C in campo da domani

Subito in campo da domani la Lega Pro con il campionato di Serie C che prenderà il via nel weekend del 26 e 27 settembre, ma che era stato messo a serio rischio dallo sciopero dei calciatori che avevano minacciato di non scendere in campo. Dopo l'accordo raggiunto, grande soddisfazione è stata espressa dallo stesso presidente della Figc, Gravina: "Ha vinto il buon senso, è un successo del calcio italiano – ha detto Gravina -. I tifosi della Serie C meritano di ricominciare, intere città aspettano da mesi di riappropriarsi del proprio campionato".

Un sospiro di sollievo anche per il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, che aveva definito come un clamoroso errore la decisione dell'AIC. Un errore che poteva mettere a rischio l'intero sistema ma che ora sembra essersi risolto. Un sospiro di sollievo per lo stesso Ghirelli e per gli stessi tifosi, pronti già a partire da domani, a ricominciare ad incitare i propri giocatori.