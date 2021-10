Serie A, risultati di oggi e classifica: l’Inter crolla all’Olimpico I risultati delle partite di oggi per l’8^ giornata di Serie A: nel big match delle 18 la Lazio batte l’Inter 3-1. Alle 15 lo Spezia ha affrontato la Salernitana vincendo per 2-1. In caso di vittoria, il Milan potrebbe allungare in classifica sui nerazzurri che rischiano di finire al quarto posto.

Entra nel vivo l'8^ giornata di Serie A dopo le partite di oggi. Nel big match delle 18, la Lazio ha vinto per 3-1 contro l'Inter dell'ex Inzaghi: i nerazzurri passano in vantaggio nel primo tempo con Perisic, che segna dal dischetto. È ImLazio 14mobile, ancora dagli undici metri, a dare il via alla rimonta biancoceleste portata a termine da Anderson all'81esimo e da Milinkovic Savic al 91esimo.

Sconfitta difficile per l'Inter che rischia di allungare eccessivamente dal Milan – i rossoneri stasera affrontano il Verona e, in caso di vittoria, si porterebbero a +5 punti – e soprattutto rischia di finire al quarto posto in caso di vittoria della RoLazio 14ma, che domani affronta la Juve.

Nel primo anticipo dell'ottava giornata, lo Spezia ha battuto in rimonta la Salernitana, tre punti fondamentali in ottica salvezza: i granata, passati in vantaggio nel primo tempo con Simy, non sono riusciti ad evitare il gol di Strelec ad inizio ripresa. Dopo minuti di equilibrio, la rete di Kovalenko al 76′ ha decretato il ko dei campani.

i risultati delle partite dell'ottavo turno di campionato

2-1 (39′ Simy, 51′ Strelec, 76′ Kovalenko) Lazio – Inter 3-1 (12′ Perisic (R), 64′ Immobile (R), 81′ Anderson, 91′ Milinkovic-Savic)

3-1 (12′ Perisic (R), 64′ Immobile (R), 81′ Anderson, 91′ Milinkovic-Savic) Milan – Verona stasera ore 20.45

stasera ore 20.45 Cagliari – Sampdoria 17/10 ore 12:30

17/10 ore 12:30 Udinese – Bologna 17/10 ore 15:00

17/10 ore 15:00 Empoli – Atalanta 17/10 ore 15:00

17/10 ore 15:00 Genoa – Sassuolo 17/10 ore 15:00

17/10 ore 15:00 Napoli – Torino 17/10 ore 18:00

17/10 ore 18:00 Juventus – Roma 17/10 ore 20:45

17/10 ore 20:45 Venezia-Fiorentina 18/10 ore 20:45

La classifica di Serie A aggiornata dopo le partite di oggi

La classifica di Serie A aggiornata dopo gli anticipi dell'ottava giornata di campionato: